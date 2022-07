Le Rwanda et la RDC risquent la guerre avec l’émergence de la nouvelle rébellion du M23 : Une explication

La détérioration apparemment rapide de la sécurité dans l’est de la RDC et la résurgence du M23 sont le résultat de rivalités régionales de longue date entre le Rwanda et l’Ouganda.

L’escalade abrupte de la crise sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) risque de raviver le conflit interétatique dans la région des Grands Lacs. Cependant, la myriade d’acteurs et d’intérêts en jeu défie souvent toute analyse facile. Pour aider à clarifier les causes de la détérioration de la situation sécuritaire, le Centre d’études stratégiques de l’Afrique a compilé cet explicatif en s’appuyant sur les avis de plusieurs experts, notamment :

Kwezi Mngqibisa, chercheur associé à l’université de Johannesburg, qui a précédemment travaillé sur les efforts de l’Afrique du Sud pour négocier la paix entre le Rwanda et la RDC dans le cadre de l’accord de Lusaka.

Claude Gatebuke, directeur du Réseau d’action pour les Grands Lacs africains.

Cedric De Coning, co-directeur de l’Institut norvégien des affaires internationales et ancien conseiller à la division des opérations de soutien de la paix de l’Union africaine.

Paul Nantulya, chercheur associé au Centre d’études stratégiques de l’Afrique, a également travaillé sur le processus de paix de l’accord de Lusaka dirigé par l’Afrique du Sud et sur le dialogue intercongolais.

L’ambassadeur Said Djinnit, ancien envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, a contribué à cette analyse.

Quand la crise actuelle a-t-elle commencé ?

La crise actuelle a éclaté en novembre 2021, lorsque le groupe militant Mouvement du 23 mars (M23), en grande partie disparu, a foudroyé des positions militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans les villages de Chanzu et Runyonyi, dans la province du Nord-Kivu, juste à l’ouest des frontières ougandaise et rwandaise. Cela s’est produit le même mois que le déploiement des forces ougandaises dans la province pour poursuivre les Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe rebelle ougandais qui opère également au Nord-Kivu et en Ituri. En octobre et novembre 2021, l’Ouganda avait été la cible d’attentats-suicides à la bombe que le président Yoweri Museveni avait imputés aux ADF.

En mars 2022, le M23 s’était emparé de parties importantes du territoire de Rutshuru, à la frontière de l’Ouganda et du Rwanda. En mai, ils ont envahi la base militaire de Rumangabo, la plus grande installation militaire des FARDC au Nord-Kivu. Ils ont ensuite poussé vers le sud en direction de la capitale provinciale, Goma, et à travers la ville frontalière rwandaise de Gisenyi. En juin, une autre branche du M23 opérant plus au nord a envahi la ville frontalière de Bunagana, forçant les soldats congolais à fuir en Ouganda.

Tout cela est surprenant compte tenu de l’accalmie des activités du M23 depuis 10 ans. Entre mars et novembre 2013, le M23 avait subi de nombreuses défaites aux mains de l’armée congolaise, de la Mission de stabilisation de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) et de la Brigade d’intervention de la force (FIB) composée de troupes tanzaniennes, malawites et sud-africaines. En mars de cette année-là, une cohorte de centaines de combattants avait fui au Rwanda. Son chef, John Bosco Ntaganda, alias « The Terminator », s’était rendu à l’ambassade des États-Unis, qui l’avait transféré à la Cour pénale internationale pour qu’il y fasse face à des accusations de crimes de guerre.

En novembre 2013, une autre cohorte de quelque 1 500 combattants du M23 – le reste du groupe rebelle – s’était rendue à l’armée ougandaise après que leurs bastions avaient été envahis par les forces de l’ONU et des FARDC. Un mois plus tard, quelque 1 374 personnes avaient été envoyées à l’école de formation militaire de Bihanga, en Ouganda, pour y être démobilisées. En 2017, cependant, sans que l’on sache officiellement pourquoi ni où, la majorité des ex-combattants avaient quitté les lieux.

La RDC a accusé le Rwanda d’avoir réorganisé et armé la dernière insurrection. Le groupe d’experts du Conseil de sécurité des Nations unies sur la RDC avait déjà accusé le Rwanda de soutenir le M23. Faisant partie à l’origine de l’armée congolaise, le M23 est dominé par les Tutsis congolais. Il affirme vouloir protéger les Tutsis contre les groupes militants hutus, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui comptent parmi leurs forces des éléments accusés du génocide de 1994 au Rwanda.

Certains des principaux commandants du M23 ont autrefois servi dans le Front patriotique rwandais (FPR), note Claude Gatebuke. Les chefs du FPR – dont le président Paul Kagame et son ancien chef d’état-major, James Kabarebe – ont autrefois servi dans l’armée ougandaise et ont participé à la rébellion qui a porté Yoweri Museveni au pouvoir en 1986. Ils ont ensuite occupé des postes de premier plan dans l’armée et le gouvernement du Rwanda après y avoir pris le pouvoir avec le soutien de l’Ouganda en 1994. Lorsque les deux pays ont envahi la RDC en 1996 pour chasser Mobutu Sese Seko et installer Laurent Kabila, un schéma similaire s’était produit, James Kabarebe devenant chef d’état-major de l’armée de la RDC. Toutefois, lorsque Kabila s’est brouillé avec l’Ouganda et le Rwanda, ces deux pays ont parrainé une autre rébellion en RDC. Au fil du temps, l’Ouganda et le Rwanda se sont brouillés et ont commencé à soutenir des forces par procuration l’une contre l’autre.

Cette histoire de recyclage des officiers entre le Rwanda, l’Ouganda et la RDC – et l’utilisation de mandataires – a des implications pour la crise actuelle. Kabarebe a été identifié par l’ONU en 2012 comme le principal cerveau du M23. En plus du Rwanda, l’ONU a impliqué l’Ouganda dans l’aide apportée au M23. Après la prise de Bunagana en juin 2022, le président de l’Assemblée nationale de la RDC et allié clé du président Felix Tshisekedi, Christophe Mboso, a condamné l’Ouganda et proposé une motion visant à suspendre tous les accords militaires et économiques entre les deux pays. Alors que les responsables de la sécurité ougandaise ont accusé le Rwanda de soutenir l’attaque du M23 à Bunagana pour faire échouer les opérations de l’UPDF contre les ADF, le Rwanda prétend que l’Ouganda utilise les éléments du M23 pour le menacer.

En réponse à la détérioration rapide de la situation dans l’est de la RDC, la Communauté d’Afrique de l’Est a décidé en juin 2022 de déployer une force régionale sous commandement kenyan pour rétablir la stabilité.

Comment expliquer la résurgence du M23 ?

La rivalité de longue date entre l’Ouganda et le Rwanda en RDC et dans la région des Grands Lacs est un facteur clé de la crise actuelle, pour des raisons à la fois immédiates et de plus long terme.. En effet, il existe une profonde méfiance à tous les niveaux – entre la RDC et ses voisins, en particulier le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi – ainsi qu’entre tous ces voisins. Selon Claude Gatebuke, « à moins que les problèmes sous-jacents entre le Rwanda et l’Ouganda en particulier ne soient traités, il est peu probable que le problème du M23 soit résolu de manière satisfaisante, même si une force régionale est déployée. C’est une leçon que nous avons tirée des précédentes interventions ougandaises et rwandaises au Congo ».

Comme le note Kwezi Mngqibisa, les cohortes de combattants du M23 qui se sont retirées au Rwanda et en Ouganda restent antagonistes les unes envers les autres, ce qui en fait des outils pratiques pour les deux rivaux régionaux qui ont mené de nombreuses guerres par procuration pour des sphères d’influence, notamment au Nord-Kivu. La région est mal gouvernée mais riche en minéraux comme l’or, le coltan, le tantale et les diamants. « L’Ouganda et le Rwanda ont soutenu des mouvements rivaux au Congo depuis qu’ils se sont affrontés militairement à Kisangani à la fin des années 1990 », ajoute Mngqibisa. « Il existe un système de conflit plus large dans lequel la lutte pour la suprématie de l’Ouganda et du Rwanda coïncide presque toujours avec une recrudescence de la violence dans l’est de la RDC. Nous risquons d’assister à une nouvelle escalade de la crise actuelle ».

Jason Stearns partage l’analyse selon laquelle l’Ouganda et le Rwanda se sont engagés sur la voie d’une nouvelle guerre par procuration au Congo. En plus d’autoriser les troupes ougandaises à opérer dans le Nord-Kivu, le président de la RDC, M. Tshisekedi, a approuvé en 2021 un plan de construction de routes reliant les deux pays. Une série de projets routiers va de Kasindi à Beni et Butembo, et l’autre de Bunagana à Rutshuru et enfin Goma. « La chronologie des opérations [militaires] et la construction de la route ont été reliées », explique Stearns. « L’UPDF a officiellement lancé les attaques contre les ADF le 30 novembre 2021 ; la construction de la route a commencé quelques jours plus tard, le 3 décembre 2021 ». Notamment, le protocole d’accord sur la construction de routes faisait partie de l’accord militaire entre les deux pays et est donc classifié et non disponible pour des commentaires publics. Il a été signé par les chefs d’état-major des deux armées, et non par leurs ministères des finances ou de la planification.

Le protocole d’accord permet également à l’UPDF de protéger les travaux routiers ainsi que le personnel et les équipements. Notamment, l’Ouganda le finance à 100 %. Quarante pour cent proviennent de son budget et le reste de Dott Services, l’entreprise ougandaise choisie pour réaliser la construction. Le déploiement des forces ougandaises dans le Nord-Kivu et la construction d’un réseau routier financé par l’Ouganda, protégé par l’UPDF et s’étendant jusqu’à Goma, aux portes du Rwanda, sont considérés comme des actes inamicaux à Kigali. Dans un discours au Parlement en février 2022, le président rwandais Kagame a averti que les menaces émanant du Nord-Kivu étaient suffisamment graves pour justifier un déploiement rwandais sans l’approbation de la RDC : « Nous faisons ce que nous devons faire, avec ou sans le consentement des autres ».

Jason Stearns observe que le sentiment croissant d’isolement du Rwanda, découlant des tensions avec l’Ouganda, ne peut être exagéré. Kampala et Kigali considèrent les gains de l’autre comme des revers. L’effort précédent du Président Tshisekedi pour permettre à l’Ouganda, au Burundi et au Rwanda d’opérer conjointement dans l’est de la RDC sous la supervision congolaise a échoué en raison des querelles entre l’Ouganda et le Rwanda. Aucun des deux ne souhaite voir l’autre étendre son influence au Nord-Kivu.

Finalement, Tshisekedi a conclu des accords bilatéraux avec ses deux voisins. Outre l’accord conclu avec l’Ouganda évoqué plus haut, il a élaboré en mars 2021 un accord avec le Rwanda sur des opérations conjointes. Un accord similaire a été conclu avec le Burundi en juillet, ouvrant la voie au déploiement de l’armée burundaise dans le Sud-Kivu pour poursuivre les rebelles burundais. Cependant, alors que les déploiements ougandais et burundais se sont déroulés comme prévu, l’accord de sécurité entre le Rwanda et la RDC est resté au point mort – un développement dont beaucoup à Kigali pensent qu’il a été fomenté par Kampala. Tout compte fait, l’escalade des engagements militaires et économiques de l’Ouganda en RDC et la perception accrue de la menace par le Rwanda ont attisé leur rivalité – fournissant le contexte dans lequel le M23 a rebondi après être resté en sommeil pendant près d’une décennie.

Quel rôle jouent les intérêts économiques et commerciaux ?

La soudaine résurgence du M23 est également liée à des intérêts économiques et commerciaux qui se chevauchent. « Le Rwanda et l’Ouganda peuvent prétendre avoir des intérêts légitimes en matière de sécurité au Congo », déclare Mngqibisa. « Cependant, ils y ont aussi d’énormes intérêts financiers – notamment dans le secteur des industries extractives – ce qui contribue à leur rivalité ». L’arc qui s’étend de Bunagana, à la frontière ougandaise, à Goma, à la frontière rwandaise, en passant par Kanyabayonga, couvre une ceinture minière lucrative contenant certains des plus grands gisements de coltan du monde, ce minerais utilisé dans presque tous les appareils électroniques. La RDC est également le premier producteur mondial de cobalt, un ingrédient clé des batteries de voitures électriques, actuellement très demandées.

Il existe de nombreuses preuves suggérant que les factions rebelles soutenues par l’Ouganda et le Rwanda – y compris le M23 – contrôlent des chaînes d’approvisionnement stratégiques mais informelles partant des mines des Kivus vers les deux pays. Les insurgés utilisent les recettes du trafic d’or, de diamants et de coltan pour acheter des armes, recruter et contrôler des mineurs artisanaux et payer des fonctionnaires corrompus des douanes et des frontières congolaises ainsi que des soldats et des policiers. Ces opérations illicites sont également marquées par une grande violence, car les différentes factions rebelles se battent souvent entre elles pour le contrôle des mines et des voies de transport.

Le conflit, les minerais, les rebelles et les bailleurs de fonds étrangers sont autant d’éléments qui tourmentent le Congo depuis des décennies. Une partie importante du problème est que l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi exportent des produits qu’ils ne produisent pas, ce qui signifie qu’une grande partie de la contrebande a lieu, comme l’ont constaté les enquêtes successives des Nations unies. En février 2022, la Cour internationale de justice a ordonné à l’Ouganda de verser 325 millions de dollars à la RDC pour son rôle dans les conflits qui se sont déroulés dans ce pays entre 1998 et 2003, notamment la mort de milliers de civils dans la région de l’Ituri, le financement de groupes rebelles et le pillage de l’or, des diamants et du bois. Le Rwanda a également été mentionné à plusieurs reprises dans des rapports de l’ONU pour avoir profité de la contrebande de minerais en provenance de la RDC afin de financer des groupes rebelles et de soutenir ses propres exportations.

Tous deux nient ces accusations. Cependant, certaines preuves apparaissent dans leurs recettes d’exportation. Par exemple, l’or est aujourd’hui le principal produit d’exportation de l’Ouganda, mais il provient en grande partie de la RDC. Dans le même ordre d’idées, 40 % du coltan mondial a été officiellement produit en RDC en 2019. Cependant, de grandes quantités feraient l’objet d’un trafic vers le Rwanda et seraient exportées depuis ce pays. Ce schéma se reproduit ailleurs dans la région. Par conséquent, alors que la RDC est reconnue comme le plus grand producteur de coltan au monde, le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi se classent respectivement aux troisième, neuvième et onzième rangs, même s’ils ne possèdent eux-mêmes que des gisements connus limités.

Le vaste espace non gouverné qui s’étend de l’Ouganda au Rwanda et au Burundi offre une géographie idéale pour le commerce illicite. Les rapports des Nations unies montrent que si la majeure partie du trafic de coltan de la RDC aboutit au Rwanda, une quantité importante est également détournée vers l’Ouganda via Bunagana et Rutshuru au Nord-Kivu, tandis qu’une partie aboutit au Burundi via Uvira au Sud-Kivu. Tout compte fait, les preuves suggèrent que les voisins orientaux de la RDC – en particulier les rivaux régionaux que sont l’Ouganda et le Rwanda – veulent un accès exclusif aux opérations minières dans les Kivus. Ce qui, à son tour, rend la violence par procuration plus probable.

En novembre 2020, Dott Services, l’entreprise ougandaise qui cofinance et construit les réseaux routiers reliant l’Ouganda et la RDC, a créé une coentreprise avec la société minière parapublique congolaise, la Société Aurifère du Kivu et du Maniema (Sakima), ce qui lui a permis d’accéder aux mines stratégiques de la province du Maniema, riches en étain, en tantale, en or et en tungstène.

Dott Services possède 70 % de l’entreprise, tandis que Sakima détient le reste. Dans le cadre de ce contrat, Dott Services construira également une usine de traitement des minéraux et des métaux précieux, en plus des projets d’infrastructure. Dott Services est largement considéré comme proche de la première famille ougandaise et d’autres acteurs influents, ce qui met en évidence les enjeux élevés de l’engagement du pays en RDC.

Le Rwanda a également un pied dans la porte. En juin 2021, les présidents Kagame et Tshisekedi ont signé un accord selon lequel Dither Ltd, une entreprise largement considérée comme proche de l’armée rwandaise, raffinera l’or produit par Sakima « pour priver les groupes armés des revenus du secteur ». Le Rwanda se trouve ainsi dans une position stratégique pour contrôler l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, ce qui, selon de nombreuses personnes, a déplu à Kampala. Toutefois, l’accord a été suspendu début juin 2022, la RDC ayant affirmé que le Rwanda soutenait la résurgence du M23.

Les responsables ougandais affirment que le Rwanda est devenu plus déterminé à relancer le M23 après que ses entreprises économiques en RDC ont été désorganisées. Lors du raid du M23 à Bunagana le 23 mars 2022, les soldats ougandais sont intervenus pour protéger les biens et le personnel de Dott Services. À Kampala, on affirme que l’attaque a été menée par la « branche rwandaise » du M23 dans le cadre d’un complot du Rwanda visant à perturber les activités économiques de l’Ouganda en RDC. À Kigali, on affirme que l’attaque a été menée par des éléments du M23 contrôlés par l’Ouganda dans le but de s’emparer de la ville frontalière, qui est une importante zone de transit pour les opérations de Dott Services. Ces contre-accusations soulignent le rôle que jouent les intérêts financiers et économiques dans la résurgence du M23, qui se nourrit de la rivalité entre l’Ouganda et le Rwanda.

Quels sont les risques de conflits interétatiques ?

L’est de la RDC est une poudrière, car le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi sont tous trois confrontés à des rébellions armées basées dans cette région. Cela amplifie le risque de conflits interétatiques. Le Rwanda a été plus explicite dans sa menace d’intervenir militairement en RDC qu’il ne l’a été ces dernières années. Il accuse les FARDC de combattre aux côtés des FDLR et d’être indifférentes aux craintes de Kigali en matière de sécurité. Cependant, ces menaces ont déjà été proférées auparavant. Ce qui les rend plus prononcées cette fois-ci, c’est la présence de troupes ougandaises au Nord-Kivu, la proximité entre l’Ouganda, le Burundi et la RDC, et la rupture du rapprochement entre les présidents Kagame et Tshisekedi.

En juin 2022, le Rwanda et la RDC se sont mutuellement accusés de tirer des roquettes à travers leur frontière commune. Les autorités de la RDC ont également affirmé que le Rwanda avait déployé des centaines de soldats déguisés sur le sol congolais. Le 17 juin, la RDC a fermé sa frontière avec le Rwanda après qu’un soldat congolais a été abattu sur le sol rwandais à la suite d’un incident présumé avec des gardes-frontières rwandais. « Sans un processus vigoureux d’instauration de la confiance entre les deux parties, un conflit interétatique plus large est une forte possibilité », déclare Claude Gatebuke. « Cela attirerait probablement l’Ouganda et peut-être le Burundi du côté de la RDC ».

L’Ouganda et le Rwanda étaient sur le pied de guerre pas plus tard qu’en 2019. Ils ont rouvert leur frontière en janvier 2022, après une fermeture de 3 ans, mais les tensions restent palpables et ont été aggravées par les récentes actions de l’Ouganda en RDC. Cependant, plutôt que de lancer des attaques directes l’un contre l’autre, les deux pays semblent être passés à un modèle familier de guerre par procuration. Cela signifie que les perspectives d’un désarmement général dans la région – en particulier du M23 – risquent d’être contrariées si ces différences ne sont pas résolues.

Le risque de conflit interétatique est également accru par l’échec des efforts de désarmement. En octobre 2017, les 13 pays signataires et les 4 institutions garantes (ONU, UA, CIRGL et SADC) de l’accord-cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC et la région avaient décidé de rapatrier les ex-combattants des FDLR et du M23 d’ici octobre 2018. « Cette échéance est passée sans aucune action significative », explique M. Gatebuke, qui qualifie le processus de désarmement « d’échec monumental » dont les conséquences sont aujourd’hui évidentes. Notamment, très peu des cohortes du M23 qui avaient fui en Ouganda et au Rwanda en 2013 ont été rapatriées en RDC.

Selon les termes de l’accord de paix de 2013 entre le gouvernement de la RDC et le M23, des amnisties générales avaient été accordées à ceux qui avaient renoncé à la rébellion, à moins qu’ils ne soient inculpés de crimes de guerre. Les dirigeants du M23 accusent souvent le gouvernement de la RDC de revenir sur cet accord. Nombreux sont ceux qui pensent que les récentes attaques du M23 pourraient également avoir pour but de faire pression sur le gouvernement Tshisekedi pour qu’il fasse valoir ses arguments. « Nous devons également nous interroger sur le bien-fondé d’une poursuite acharnée de la part des voisins du Congo », déclare M. Gatebuke. « L’Ouganda et le Rwanda ont déjà opéré en RDC avec la permission des Congolais mais n’ont pas réussi à déloger leurs groupes armés respectifs. On peut se demander s’il ne s’agit pas d’un simple prétexte pour continuer à piller le pays et se tailler des zones d’influence ».

La résurgence du M23 a également mis en évidence les dynamiques ethniques complexes et explosives de la région. Ses dirigeants et ses combattants sont majoritairement des Tutsis, une communauté dont le statut de citoyenneté reste controversé. Le soulèvement contre le dictateur défunt, Mobutu Sese Seko, a été déclenché en partie par sa décision de priver les Banyamulenge – Congolais d’origine rwandaise – de leur citoyenneté. Ils constituaient le gros de la force qui avait renversé Mobutu et installé Laurent Kabila en 1998 avec le soutien de l’Ouganda et du Rwanda. Lorsque l’Ouganda et le Rwanda se sont brouillés avec Kabila en 1999, ils ont à nouveau formé le gros de la rébellion mise sur pied pour le renverser, sous la bannière du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). Lorsque l’Ouganda et le Rwanda se sont brouillés, le RCD s’est divisé en deux factions soutenues par l’un ou l’autre camp. Cette tendance s’est poursuivie et est évidente dans la dynamique interne du M23.

Les Banyamulenge sont largement désignés de manière péjorative comme des « Rwandophones » et sont souvent la cible de violences sectaires lorsque les tensions avec le Rwanda atteignent leur paroxysme. En effet, les manifestations contre le M23 ont rapidement pris un tour xénophobe, les Tutsis en particulier étant montrés du doigt pour leurs mauvais traitements et leurs discours de haine. Lors d’une manifestation à Kisangani le 14 juin 2022, un officier supérieur de l’armée congolaise issu de la communauté tutsie a été brutalisé par des manifestants en colère. Le lendemain, le Conseil supérieur de la défense, le Conseil national de sécurité de la RDC, a demandé au ministère de l’Intérieur et à la police de prendre toutes les « mesures nécessaires pour éviter la stigmatisation et la chasse à l’homme ».

Cependant, la violence xénophobe s’est poursuivie, de nombreuses entreprises et propriétés appartenant à des Rwandais et à des Tutsis congolais ayant été saccagées lors des vagues de manifestations anti-Rwanda qui ont balayé l’est de la RDC. Les manifestants ont également brûlé des images et des effigies des présidents Kagame et Museveni et saccagé des entreprises ougandaises et rwandaises.

Par le passé, les dirigeants congolais ont attisé les sentiments xénophobes pour accroître leur éligibilité. Cela peut toutefois être une arme à double tranchant. Les sentiments anti-rwandais et anti-ougandais sont très répandus en RDC en raison de l’héritage des invasions. Conscient de ces réticences, le gouvernement de la RDC n’a pas rendu public ses accords de sécurité avec le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi et n’a pas rendu public son protocole d’accord avec l’Ouganda. Cette décision pourrait coûter à Félix Tshisekedi un soutien crucial alors qu’il se prépare à être réélu en 2023.

Comment désamorcer les tensions et qui est suffisamment crédible pour y parvenir ?

Le gouvernement kenyan a donné un nouvel élan à la désescalade en faisant pression pour le déploiement d’une force multinationale de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) au Nord et au Sud-Kivu, ainsi qu’en Ituri. Cependant, la composition de cette force a une grande importance étant donné les frictions entre la RDC Congo et ses voisins. La meilleure façon de gagner la confiance des citoyens congolais est d’exclure les pays qui ont participé directement ou indirectement à l’invasion et à l’occupation de certaines parties de la RDC et qui y ont mené des opérations militaires, à savoir l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi. La Brigade d’intervention de la force (FIB), qui a commencé comme une coalition composée du Malawi, de la Tanzanie et de l’Afrique du Sud en 2013 et qui a été intégrée à la MONUSCO en 2020, offre un modèle pour la CAE qui pourrait être reproduit.

La FIB est largement considérée comme un bon modèle à suivre pour deux raisons : elle était militairement efficace et, surtout, ses membres n’avaient pas d’intérêts particuliers en RDC et n’étaient donc pas considérés par les Congolais comme faisant partie du problème.

Cependant, elle a perdu son unité de commandement lorsqu’elle a été incorporée à la MONUSCO. En outre, la CAE a le sentiment qu’après avoir vaincu le M23, la FIB n’a pas fait preuve de la même détermination pour affronter les FDLR et les ADF. Notamment, des parties importantes de la société civile et des parlementaires congolais ont exprimé leur opposition à la force de la CAE en raison de l’héritage des invasions répétées par les voisins du Congo. Le mécanisme de la CAE pourrait bénéficier d’un processus plus large impliquant la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), qui pourrait inclure des pays comme l’Afrique du Sud. Ainsi, l’entreprise pourrait être un partenariat entre la CAE et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), ce qui est utile puisque la RDC est membre des deux.

Le gouvernement congolais pourrait également fixer des conditions pour la force de la CAE, notamment ses objectifs, ses zones d’opération et sa durée. Ces conditions devraient être présentées au Parlement pour une contribution publique, une approbation, une surveillance et un suivi régulier afin de s’assurer que les citoyens congolais sont impliqués et ont leur mot à dire.

Le président Tshisekedi peut également tirer parti de sa position en tant que nouveau membre le de la CIRGL pour renforcer ses fonctions de surveillance, notamment en ce qui concerne la collecte de preuves du soutien étranger aux rebelles dans l’est du pays.

« Étant donné que les problèmes de la RDC sont politiques, la CAE devra reconnaître que les seules solutions militaires sont insuffisantes. »

Étant donné que les problèmes de la RDC sont politiques, la CAE devra reconnaître que les seules solutions militaires sont insuffisantes. Il est nécessaire de mettre en place un processus politique inclusif et impartial pour désarmer et réintégrer les groupes rebelles. Par nécessité, cela doit inclure des mesures visant à garantir une surveillance et une gestion appropriées des ressources naturelles du Congo.

Cedric De Coning note qu’il faut un processus de médiation à plusieurs voies, avec un aspect interne qui résout les questions politiques au sein de la RDC, et un aspect externe qui s’attaque aux différences régionales entre les voisins. « Cela doit être fait dans le contexte des chefs d’État régionaux ».

« Cela emprunterait au processus de paix de l’accord de Lusaka de 1999 qui prévoyait un mécanisme pour résoudre les tensions entre les pays qui étaient entrés au Congo par des côtés différents et faciliter leur retrait afin de soutenir le dialogue inter-congolais » dit Mngqibisa. Ce dernier détaille « un dispositif sur lequel nous avons travaillé dans le cadre de ce processus, et qui pourrait être reproduit par la CAE, est le mécanisme de vérification par un tiers créé par l’Afrique du Sud. Il a rapidement enquêté sur des plaintes comme celles que nous entendons du Rwanda et de la RDC et a déterminé leur véracité à chaque étape ».

« Parfois, les rebelles ne sont pas les meilleurs agents pour articuler les griefs, mais il est possible de s’engager dans la médiation pour aborder les questions plus larges autour desquelles ils se mobilisent », explique Gatebuke. Des diplomates de haut rang de l’ONU impliqués dans les négociations précédentes ont déclaré que le M23 était difficile à engager car il était en rébellion depuis si longtemps que c’était devenu un mode de vie. Malgré cela, l’ONU a finalement réussi à les amener à la table des négociations à Kinshasa.

Pour la crise actuelle, la médiation politique est vitale car, en définitive, les défis du Congo sont politiques et ne se prêtent pas uniquement à des solutions militaires.

