Le Président de la RDC réaffirme son engagement à tenir des élections cette année

Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, a affirmé mardi « le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année » dans son pays et a réitéré son souhait d’en voir partir la mission de maintien de la paix de l’ONU.

S’exprimant devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, M. Kabila a ajouté que tout serait mis en œuvre pour « garantir le caractère apaisé et crédible des scrutins, gage de la consolidation de la stabilité politique et économique dont la RDC a tant besoin pour son émergence ».

Abordant le thème de la réforme de l’ONU, le président congolais a estimé qu’il ne sera pas possible d’en faire « une organisation pour tous » si « l’ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant (…) de la politique intérieure des Etats (…) est dangereusement tolérée, sinon banalisée ».

C’est ce explique, a-t-il dit, la position de la RDC consistant à « s’opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours ».

M. Kabila a par ailleurs souhaité une nouvelle fois le départ de la Mission des Nations Unies en RDC (MONUSCO).

« Vingt ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale », a-t-il dit.