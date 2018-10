Le plus grand entrepôt de vaccins et produits de santé d’Afrique centrale inauguré près de Kinshasa

by YVES WILLEMOT

KINSHASA, le 10 Octobre 2018 – Le Ministre de la Santé Publique de la République Démocratique du Congo (RDC), le Dr Oly Ilunga Kalenga, a inauguré aujourd’hui à Kinshasa le nouvel entrepôt destiné à la conservation des vaccins et produits de santé. Le Ministre a inauguré le site en présence de la Directrice exécutive adjointe de Gavi, Madame Anuradha Gupta, et du Représentant adjoint de l’UNICEF en RDC, le Dr Tajudeen Oyewale.

Situé à Kinkole, à 40 kilomètres du centre-ville de Kinshasa, cet entrepôt moderne est le plus grand jamais construit en Afrique centrale et le plus grand jamais construit dans un pays soutenu par Gavi. Il facilitera le stockage de vaccins et renforcera la chaîne du froid pour permettre de rendre disponibles les vaccins dans l’ensemble du pays, en particulier dans les zones de santé les plus reculées et difficiles d’accès.

« La vaccination est l’un des meilleurs moyens de sauver la vie de millions d’enfants et permet à l’Etat et aux familles de faire des économies sur les coûts de santé. L’entrepôt moderne de Kinkole permettra à la République Démocratique du Congo de mener des activités de vaccination de qualité afin de contrôler, d’éliminer et d’éradiquer les maladies évitables par la vaccination », a déclaré le Ministre de la Santé Publique le Dr Oly Ilunga Kalenga.

La construction de cet entrepôt a été entièrement financée par Gavi, l’Alliance du Vaccin. Elle s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre le Gouvernement de la RDC, Gavi et l’UNICEF.

Madame Anuradha Gupta, Directrice exécutive adjointe de Gavi, a souligné que « la vaccination est le meilleur investissement que nous puissions faire en faveur de la santé des enfants. C’est également la clef de voûte de l’accès aux soins de santé primaire. Il est fondamental que toutes les étapes dans l’acheminement des vaccins soient respectées pour que tous les enfants, où qu’ils vivent, en bénéficient. »

Cet entrepôt moderne, dont les travaux ont débuté en février 2016 est parfaitement intégré dans le dispositif innovant de la chaine d’approvisionnement du système de santé mis en place par le pays pour la distribution des vaccins, des médicaments, des produits de santé et facilitera aussi l’introduction de nouveaux vaccins.

« La construction de ce nouvel entrepôt va permettre de stocker dans les meilleures conditions des quantités toujours plus importantes de vaccins, du fait de l’introduction de nouveaux vaccins, de l’accroissement continue de la population et de la nécessité d’atteindre tous les enfants et femmes enceintes vivant en RDC, sans exception », a ainsi souligné le Représentant adjoint de l’UNICEF en RDC, le Dr Tajudeen Oyewale.

Cet entrepôt est composé de trois parties ; une partie abritant douze chambres froides d’une capacité de 5.760 m3 pour le stockage des vaccins et des produits thermolabiles ; une partie administrative d’une superficie de 1300 m2 avec plus d’une dizaine de bureaux, deux salles de réunions et des dortoirs ; il comporte aussi un entrepôt pour les intrants secs et les médicaments d’un volume de 12.000 m3 sur une superficie de 3.600 m² environ.

Le Ministre de la Santé a tenu à remercier lors de la séance d’inauguration de l’entrepôt, Gavi et l’UNICEF pour les appuis inestimables apportés au système de santé en général et à la vaccination en particulier. Le renforcement de la chaîne d’approvisionnement du Programme Elargi de Vaccination dans le cadre du financement de Gavi comprend en outre la construction d’entrepôts, la dotation de camions, de véhicules, de motos, de hors-bord, de réfrigérateurs et congélateurs solaires.

En plus de l’entrepôt de Kinkole, deux autres sont en construction, à Lubumbashi et à Kisangani.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

– Jessica Ilunga, Responsable de communication, Ministère de la Santé Publique, +243 82 030 78 72, presse@sante.gouv.cd

– James Fulker, Media Manager, Gavi, +41 79 429 55 05, jfulker@gavi.org

– Yves Willemot, Chef de la Communication, UNICEF RDC, + 243 81 88 46 746, ywillemot@unicef.org