Le nombre de décès dû à la rougeole dépasse la barre de 6.000 en République Démocratique du Congo

Kinshasa, 07 janvier 2020 - Alors que le nombre de décès de la pire épidémie de rougeole au monde sévissant en République Démocratique du Congo (RDC) dépasse le seuil de 6000, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle à davantage de mobilisation de fonds pour stopper cette épidémie.

Sous le leadership du ministère de la Santé de la RDC, l'OMS, Gavi, l’Alliance du vaccin et d'autres agences et partenaires ont vacciné plus de 18 millions d'enfants de moins de 5 ans à travers le pays en 2019. Cependant, dans certaines zones, la couverture vaccinale systématique reste encore faible, tandis que 25 % des cas de rougeole enregistrés concernent les enfants de plus de cinq ans, qui sont les plus vulnérables.

‘‘Nous faisons tout notre possible pour maîtriser cette épidémie. Pourtant, pour vraiment réussir, nous devons nous assurer qu'aucun enfant ne court le risque inutile de mourir d'une maladie facilement évitable par la vaccination. Nous exhortons nos partenaires donateurs à intensifier leur assistance d’urgence,’’ a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Depuis le début de l’année 2019, environ 310 000 cas suspects de rougeole ont été notifiés. L'épidémie a été aggravée par la faible couverture vaccinale des communautés vulnérables, la malnutrition, la faiblesse des systèmes de santé publique, les flambées d'autres maladies à potentiel épidémique, l'accès difficile des populations vulnérables aux soins de santé et l'insécurité ayant entravé la riposte dans certaines zones.

Le manque de financement reste un obstacle majeur à la maîtrise de l’épidémie. Jusqu'à présent, 27,6 millions de dollars américains ont été mobilisés. Cependant, 40 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour un plan de réponse de six mois visant à étendre la vaccination aux enfants âgés de six à 14 ans et à renforcer les autres activités de la riposte à l'épidémie, au-delà de la vaccination. Cela inclut entre autres l'amélioration des soins, l'éducation et l’information sanitaire, l'engagement communautaire, le renforcement du système de santé, la surveillance épidémiologique et coordination de la riposte.

‘‘Nous saluons l’engagement du gouvernement dans les efforts visant à mettre fin à l’épidémie et nous sommes également reconnaissants de la générosité de nos donateurs. Mais nous devons encore faire plus,’’ a indiqué pour sa part le Dr Amédée Prosper Djiguimdé, Chargé du bureau de l'OMS en RDC. ‘‘Des milliers de familles congolaises ont besoin de notre soutien pour alléger le fardeau de cette épidémie prolongée. Nous ne pouvons y parvenir sans les finances suffisantes.’’

ECHO (Protection Civile et Opérations d'Aide Humanitaire Européennes), Gavi, l'Alliance pour les vaccins, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), l'OMS et d'autres partenaires continuent leur appui au gouvernement de la RDC pour la maîtrise de cette épidémie de longue durée. En décembre 2019, l'OMS a formé plus de 60 professionnels de la santé du ministère de la Santé afin de renforcer sur le terrain les composantes majeures de la riposte, notamment l'engagement communautaire, l'éducation sanitaire et la surveillance épidémiologique. Ces professionnels de la santé sont en cours de déploiement cette semaine dans le cadre de l'intervention.

