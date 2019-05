Le lavage des mains en période d’épidémie

Le lavage des mains est parmi les mesures préventives les plus efficaces pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Depuis qu’Ebola attaque Beni, à l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), l’UNICEF a installé des stations de lavage des mains dans les écoles de la ville.

A l’école primaire Kanzulinzuli par exemple, la pratique du lavage des mains est respectée par les écoliers depuis que les stations ont été installées. « Notre directrice nous dit à chaque fois de nous laver les mains », explique Jerson, l’un des plus jeunes élèves de l’école. « Je me lave les mains avant d’entrer l’école et même à la maison », poursuit Samuel, élève en sixième année. « Je me lave les mains pour prévenir de la maladie à virus Ebola », conclut Laetitia, 13 ans.

« Grâce aux kits de lavages de mains, nous pouvons protéger nos enfants contre Ebola. Ils se lavent les mains avant d’entrer en classe, avant et après la toilette et même avant de rentrer à la maison », explique la directrice de l’école. A l’école primaire Kanzulinzuli, des cours de santé sont organisés deux fois par semaine pour parler d’Ebola.

En tant que Jeune Reporter, j’encourage l’école primaire Kanzulinzuli à poursuivre cette pratique de lavage des mains et j’interpelle les autres écoles de la ville à suivre l’exemple. En sensibilisant les élèves d’une école, on peut sensibiliser toute leur communauté puisqu’ils parlent des bonnes pratiques autour d’eux : famille, voisins, amis, etc.