Le Hub RDC balise la voie vers une nouvelle ère de l’action humanitaire

Réunis en assemblée générale du 09 au 12 novembre 2021, 40 délégués en présentiel venus respectivement des gouvernements provinciaux des provinces du Nord et du Sud Kivu, du gouvernement central, des ONGI, des ONGN, des institutions de recherche et des universités ainsi que des membres des équipes de SN Londres. En plus de cette participation physique, l'assemblée générale du HUB RDC a connu la participation d'un nombre importants d'acteurs au niveau national et international.

Globalement, cette Assemblée générale visait de constituer légalement le Start Network- Hub-RDC. Mais de manière spécifique, ces assises s'étaient assignées comme objectifs non seulement d'adopter les textes légaux et règlementaires du HUB RDC mais aussi de mettre en place sa structure de gouvernance et ses moyens de fonctionnement.

Le passage vers l'atteinte de ces objectifs a été ponctué des plusieurs exposés sur des thématiques variées animées par des experts de Start Network (SN) au niveau global et par ceux du Leadership provisoire du HUB RDC. Débattues en pentières et en commissions, ces thématiques sont entre autres l'historique de SN, les programmes en cours au sein du HUB RDC et l'appui technique des équipes de Londres, le modèle des structures de gouvernance au niveau global et son alignement au modèle du HUB RDC, les outils de gestion de ce dernier ainsi que les stratégies de communication au niveau global et national.

L'assemblée générale du HUB RDC aura été une bonne opportunité d'apprentissage pour les participants dont la plupart se sont réjouis d'avoir mieux compris et maitrisé l'approche, les objectifs et la vision de SN vers une nouvelle ère de l'action humanitaire.

Cette volonté manifeste de doter le HUB RDC d'une fondation solide a animé les participants pendant toute la durée de l'assemblée générale. Cet engagement d'être désormais ensemble pour agir ensemble a conduit à des résultats partiels comparativement a la planification de départ.

En effet, plutôt que d'adopter les documents de gouvernance et les outils de gestion du HUB RDC, les participants ont été répartis en quatre commissions techniques afin d'approfondir le contenu de chaque document, d'y intégrer les amendements et de mieux s'approprier l'avenir du HUB RDC. Ces commissions ont reçu la charge de finaliser respectivement les statuts, le règlement intérieur, le manuel de procédures et le Plan stratégique du HUB RDC. Les membres des commissions ont été identifiés selon leur background académique ou sur base de leurs compétences par rapport au domaine à traiter

Une assemblée plenière d'adoption des travaux de toutes les commissions a été prévue pour le 09 décembre 2021. Il a été convenu que chaque commission s'organise en interne. Au terme de cette plenière, un couloir aura été donc créé pour conduire le HUB RDC vers sa reconnaissance légale.

Considérant la complexité du contexte humanitaire au pays, les participants ont également convenu que le HUB RDC s'investira plus dans l'anticipation que dans la réponse aux crises. A cet effet, le HUB a identifié trois pistes stratégiques à savoir le plaidoyer, le renforcement des capacités et la coordination.

Finalement et au regard du long chemin qui reste à parcourir, les participants ont réitéré leur confiance envers les membres du Leadership provisoire et leur ont donné leur quitus jusqu' à la mise en place des organes définitifs.

