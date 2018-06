Le HCR souligne le besoin d’un soutien accru pour les réfugiés et la communauté hôte

A l’occasion de la Journée mondiale du réfugié (20 juin), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a souligné l’importance d’un soutien aux régions reculées de la République Démocratique du Congo (RDC) qui hébergent un nombre croissant de réfugiés.

A ce jour, la RDC accueille 534 108 réfugiés, quelques 62 000 personnes de plus qu’il y a un an. La plupart des réfugiés qui sont arrivés depuis juin 2017 ont fui les conflits armés en République Centrafricaine et au Soudan du Sud. Ils se trouvent dans des zones rurales très peu accessibles, notamment dans les provinces du Bas-Uele, Haut-Uele et Nord Ubangi.

« Nous soutenons l’intégration des réfugiés auprès de la population congolaise et œuvrons, en coopération avec les autorités, pour une bonne cohabitation entre les deux populations », a dit Olivier Beer, Représentant régional adjoint du HCR. « Pour rendre cela possible, nous avons pu renforcer dans plusieurs zones les services de base, tant pour les réfugiés que pour la population congolaise, par exemple en matière de santé et d’éducation. »

« Une autre priorité pour nous est de promouvoir l’autosuffisance des réfugiés, par exemple par l’agriculture, en incluant les communautés hôtes », a ajouté M. Beer.

Le HCR travaille étroitement avec la Commission nationale pour les réfugiés. Ensemble, les deux organismes ont pu enregistrer la plupart des nouveaux arrivés en RDC et leur fournir des documents de réfugié.

Néanmoins, le HCR en RDC ne peut actuellement pas renforcer la protection des réfugiés et répondre à tous les besoins de base, du au sous-financement de ses programmes. L’agence onusienne a reçu des contributions volontaires à hauteur de 33,3 millions de dollars, ce qui correspond à 17 % des besoins en 2018.

Alors que le nombre de réfugiés a augmenté en RDC, il est également à la hausse au niveau mondial, selon un rapport du HCR. A la fin de 2017, 68,5 millions de personnes étaient déracinées. Parmi eux, 25,4 millions de personnes étaient des réfugiés. Plus de 80 % des réfugiés vivaient dans des pays en développement. Le chiffre global de personnes déracinées comprend aussi des demandeurs d’asile et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.