Le HCR intensifie ses activités de préparation, de prévention et de réponse liées au coronavirus (COVID-19)

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, appuie le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) en intensifiant ses activités de préparation, de prévention et de réponse liées au coronavirus (COVID-19).

Le HCR travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement, les agences des Nations Unies, y compris l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que les ONG partenaires nationales et internationales pour sensibiliser les réfugiés, les personnes déplacées internes et les communautés d’accueil aux principales mesures de prévention.

Malgré les défis que le COVID-19 pose aux opérations du HCR en RDC, les activités essentielles en termes de protection, d’eau, hygiène et assainissement, d’abris, de santé et d’autonomisation continuent afin de répondre aux besoins des réfugiés et des déplacés internes, tout en prenant de nouvelles mesures de précaution et en limitant le nombre de personnes lors de rassemblements publics pour ne pas poser de risques pour les populations.

Des mesures d’hygiène et d’assainissement sont déjà en place au sein des camps et sites de réfugiés et de déplacés internes. Des points de lavage des mains additionnels pour prévenir et contrôler la propagation du COVID-19 et des savons sont actuellement placés à des lieux stratégiques comme les entrées des camps et sites ou encore des centres de transit.

De plus, le HCR renforce sa communication avec les communautés de réfugiés et de déplacés internes, notamment en distribuant des posters et des dépliants dans la langue qu’ils comprennent et en diffusant des spots à la radio afin qu’ils puissent avoir accès à une bonne information, ainsi que de connaitre les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Des relais communautaires, hommes et femmes volontaires de la communauté, sont identifiés afin d’appuyer le HCR dans ses activités de prévention pour rapidement informer et sensibiliser les populations en respectant les mesures de distanciation sociale.

« La protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ne doit pas être oubliée dans la réponse au COVID-19. Le HCR s’assure qu’ils sont inclus dans les plans nationaux de veille, de préparation et de réponse », a déclaré Liz Kpam Ahua, Représentante du HCR en RDC.

A titre d’exemple, dans le Kasai et le Kasai Central, le HCR va appuyer le gouvernement afin de mettre en place des centres de confinement pour des patients potentiellement atteints de COVID-19 et ainsi éviter la propagation du virus au sein des hôpitaux généraux.

« A ce jour, aucun cas d’infection au Covid-19 n’a été signalé parmi les réfugiés et les demandeurs d’asile en RDC. C’est une raison de plus pour redoubler d’efforts pour mettre en place des mesures de préventions et de réponse dans des camps et sites de réfugiée qui peuvent présenter un environnement favorable aux épidémies comme le COVID-19 », a déclaré Liz Kpam Ahua.

Le HCR a lancé un appel de fonds de 255 millions de dollars au niveau global pour son action urgente visant à réduire le risque et à atténuer l’impact de la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans ces communautés vulnérables, dans le cadre d’un plan conjoint des Nations Unies pour l’aide humanitaire.

