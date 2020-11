Le HCR fournit une assistance monétaire à 4,000 personnes retournées dans la province du Tanganyika.

Kalemie, 17 novembre 2020 – Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés fournit une assistance monétaire à 4 150 personnes anciennement déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui sont retournées chez elles dans le territoire de Manono, dans la province du Tanganyika.

Depuis fin 2018, des mouvements de retours de milliers de personnes déplacées ont été observés à la suite de l’amélioration de la situation sécuritaire dans leur lieu d’origine grâce aux efforts des autorités provinciales pour ramener la paix.

« Cet appui monétaire permettra aux personnes retournées de répondre à leurs besoins immédiats comme les vivres, les soins de santé ou l’éducation. La flexibilité des interventions en espèces représente une forme d’assistance digne qui donne aux retournés la possibilité d’établir leurs propres priorités » a expliqué M. Mamadou Cissokho, chef de la Sous-Délégation du HCR à Kalemie.

L’assistance monétaire va permettre de réduire le recours à des stratégies d'adaptation néfastes comme le travail des enfants, le mariage précoce ou les relations sexuelles pour les besoins de survie. De plus, elle pourra également contribuer à la coexistence pacifique en dynamisant l’économie locale et en renforçant d’avantage la cohésion sociale entre la communauté hôte et la population déplacée et retournée.

« Cette aide va me permettre de faire beaucoup de choses; acheter une meilleure nourriture pour mes enfants et payer les médicaments qui parfois manquent » a dit Jeanne, retournée dans le territoire de Manono.

Le HCR continue d’appuyer les efforts déployés par le Gouvernement de la RDC pour fournir et rétablir les services essentiels ainsi que promouvoir la cohésion sociale et les efforts pour la réintégration dans le Tanganyika. Cependant, un soutien financier massif est nécessaire de la part de la communauté internationale, des organisations humanitaires et du gouvernement de la RDC, afin de créer des conditions durables pour les personnes retournées.

Depuis janvier 2020, pour accompagner le retour des populations et atténuer les causes structurelles et les séquelles du conflit intercommunautaire, le HCR a apporté une assistance monétaire à près de 13 000 personnes déplacées dans la province du Tanganyika dans le cadre de l’appui au retour dans les milieux d’origines afin que les personnes retournées puissent reconstruire leurs vies dans la paix et la dignité.

FIN

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez contacter :

M. Johannes Van Gemund, Senior External Relations Officer, gemund@unhcr.org, +243 817009484

M. Mamadou Cissokho, Head of Sub Office, Kananga, cissokho@unhcr.org, +243 817760346