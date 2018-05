Le HCR fait un don de 7,5 tonnes de médicaments et produits médicaux au Kasaï

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en République Démocratique du Congo (RDC), a donné des médicaments et des produits médicaux à plusieurs hôpitaux et centres de santé des provinces du Kasaï, du Kasaï Central et du Kasaï Oriental. Il s’agit essentiellement de médicaments antimalaria, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des solutés, des antalgiques et des vermifuges, pour lutter contre les principales maladies enregistrées dans ces provinces.

Le HCR répond avec ce don à une demande urgente de la Caritas. Il compte combler un besoin urgent et faciliter l’accès aux soins pour de nombreux déplacés internes et retournés vivent dans ces provinces.

« Il était naturel pour le HCR d’offrir ces médicaments. Notre contribution permettra aux populations déplacées et aux communautés locales de relever d’autres défis de protection, comme envoyer leurs enfants à l’école, être en mesure de cultiver leurs champs, en réduisant les risques liés à la santé », a déclaré Lynn Ngugi, Cheffe de bureau HCR à Kananga.

Ce vendredi 18 mai 2018, les premiers lots de médicaments et produits médicaux ont été officiellement remis au partenaire Caritas à Kananga pour les structures de santé sélectionnées au Kasaï Central. Les lots pour le Kasaï Oriental et pour le Kasaï sont en cours d’acheminement.

Les provinces du Kasaï ont été secouées par des violences à partir de 2016. Plusieurs mouvements de populations ont été observés. Beaucoup de structures de base ont été détruites. Le HCR a déployé, dès le début de la crise, du personnel et a financé des organisations non gouvernementales partenaires pour mettre en œuvre des activités de protection, d’assistance et de recherche de solutions durables en faveur des personnes relevant de son mandat.