Le HCR félicite la population congolaise pour son accueil aux réfugiés

A l’occasion de la Journée Mondiale du Réfugié (20 juin), le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, félicite la population congolaise pour son important rôle dans l’accueil des réfugiés dans le pays.

Parmi les réfugiés arrivés ces six dernières années, la moitié a été accueillie au sein des communautés locales, souvent en milieu rural. D’autres réfugiés vivent dans des camps et des sites organisés. Ces réfugiés proviennent du Burundi, de la République Centrafricaine et du Soudan du Sud.

« La générosité de la population congolaise est remarquable. Après avoir fui la guerre et le conflit, les réfugiés sont accueillis et cohabitent avec les communautés hôtes », a déclaré Ann Encontre, Représentante Régionale du HCR.

« Nos programmes pour les réfugiés prennent aussi en compte les besoins de la population congolaise qui les accueille », a dit Mme Encontre. « Ainsi, des écoles ont été construites et des soins de santé renforcés dans plusieurs zones, en étroite coopération avec les autorités. De plus en plus, les réfugiés ont accès aux mêmes services que la communauté locale.

Beaucoup reste encore à faire, mais nous voyons l’impact positif sur le terrain. » Le HCR a renforcé également son dialogue avec des acteurs de développement afin d’améliorer les services de base dans les zones d’accueil des réfugiés dans plusieurs régions.

Le nombre de réfugiés en RDC est resté relativement stable en 2018 et ces derniers mois, à l’exception des réfugiés du Soudan du Sud qui sont accueillis dans les provinces de l’Ituri et du Haut-Uele. Le nombre de réfugiés sud-soudanais a augmenté de 5.775 personnes dans les premiers cinq mois de 2019.

A la fin-mai, la RDC hébergeait 537.238 réfugiés du Burundi, de la République Centrafricaine, du Rwanda et du Soudan du Sud.

Le nombre de réfugiés congolais dans les pays d’accueil est encore plus important. Leur nombre était de 849.662 à la fin-avril 2019 dans les principaux pays d’asile en Afrique.

Certains parmi ces réfugiés originaires de la RDC, notamment en Angola et en République du Congo, ont exprimé le souhait de rentrer. Le HCR est impliqué dans des discussions avec les gouvernements de la région, afin de trouver des solutions pour ces réfugiés et leur éventuel retour et réintégration.

FIN.