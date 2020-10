Le HCR continue d’apporter son soutien au Gouvernement de la RDC dans la riposte contre la Covid-19

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a remis ce mercredi 28 octobre 2020, des équipements médicaux, des stations de lavage des mains, ainsi que des salles rénovées aux autorités sanitaires de deux structures de santé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

Pour renforcer la capacité d’accueil pour la prise en charge des personnes infectées par le coronavirus, le HCR a remis 15 lits de réanimation et 25 lits réglables, et rénové 10 salles et chambres de l’Hôpital Saint-Joseph, dans la commune de Limete, pour maintenir une certaine distanciation physique entre les patients.

Au Centre de santé Vijana, dans la commune de Lingwala, la construction de latrines et douches contribuera à limiter le risque de transmission du virus en éliminant de manière adéquate les fluides organiques contaminés. Un mur de séparation entre le pavillon destiné aux cas de Covid-19 et les autres malades a également été construit pour éviter la propagation du virus au sein de l’hôpital. De plus 30 lits d’hôpital et des stations de lavage de main ont été remis à cette structure de santé.

« Ces différentes contributions faciliteront les mesures d’hygiène sanitaires du personnel soignant mais également des réfugiés et communautés hôtes qui sont pris en charge dans cet hôpital. Avec nos partenaires, nous sommes engagés à accompagner le Gouvernement de la RDC dans la lutte contre le coronavirus » a déclaré M. Fafa Attidzah, Représentant Adjoint du HCR en RDC.

A travers le pays, le HCR appuie plusieurs centres de santé où des réfugiés et des déplacés internes sont pris en charge et continue de mettre en place des mesures d’hygiène et d’assainissement au sein des camps et sites de réfugiés et de déplacés internes. Plus d’1,5 million de personnes ont déjà été sensibilisés par des campagnes de sensibilisation pour contenir la pandémie. Des messages préventifs sont diffusés à la radio et des posters et dépliants distribués dans différentes langues. Plus de 3,400 points de lavage des mains pour prévenir et contrôler la propagation du COVID-19 ont été mis en place et 260,000 savons distribués à travers le pays.

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez contacter :

M. Johannes van Gemund, gemund@unhcr.org, +243 817009484

M. Simon Englebert Lubuku, lubuku@unhcr.org, +243 818801245