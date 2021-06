Le HCR célèbre la journée mondiale du réfugié sous le thème : Ensemble on peut tout réussir.

La Journée mondiale du réfugié (JMR) est célébrée chaque année le 20 juin et met à l’honneur la force et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d’origine pour échapper à un conflit ou à la persécution. Pour la deuxième année consécutive, les célébrations à travers le monde seront marquées par la pandémie de la Covid-19. En République démocratique du Congo (RDC), les situations de déplacement des populations dues principalement à l’insécurité, à l’arrivée de nouveaux réfugiés et récemment à l’éruption volcanique à l’est du pays sont les défis auxquels toute la communauté doit faire face.

Ensemble, le gouvernement, les réfugiés, les populations d’accueil, les acteurs humanitaires, les donateurs et les partenaires, nous pouvons relever ces défis. « Ensemble on peut tout réussir » est le thème retenu pour la célébration de la JMR cette année. Ce thème est explicité sur trois axe : la santé, l’éducation et le sport. C’est ainsi que le HCR invite toute la communauté à appliquer ce slogan : Ensemble on se soigne, on apprend et on rayonne.

Le peuple congolais accueille généreusement sur son territoire 520 967 réfugiés venus principalement du Rwanda, de la République centrafricaine, du Soudan du Sud et du Burundi. Selon les autorités locales, environ 92 000 réfugiés centrafricains sont arrivés depuis début 2021 dans les provinces de Bas-Uele, de Nord Ubangi et de Sud Ubangi. Les violences passées et actuelles en RDC ont également entraîné d'importants déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il y a 948 815 Congolais réfugiés dans les pays limitrophes. Alors que le pays comptait déjà plus de 5 millions de déplacés internes, les violences dans les provinces de l’Ituri et de Nord Kivu ainsi que l’éruption du volcan Nyiragongo ont occasionné d’autres déplacements de population à l’intérieur du pays mais également en dehors du pays.

Face à la catastrophe naturelle de l’éruption du volcan Nyiragongo, le HCR et ses partenaires ont répondu, dès les premiers jours, aux nouveaux besoins des personnes déplacées. Ensemble, nous avons fourni des abris collectifs pour décongestionner les écoles et les églises, ainsi que des articles de première nécessité tels que des bâches, des couvertures et des kits d’hygiène. Le HCR envisage de soutenir les déplacés avec une aide financière pour le loyer et des abris d’urgence.

« Le HCR souhaite que les déplacés retournent chez eux dans les meilleures conditions possibles. Avec cette base de données, le retour sera facilité, » a indiqué Liz Kpam Ahua, Représentante du HCR en RDC.

« En ce jour, je voudrais exprimer ma solidarité envers les réfugiés. J’espère que chacun pourra saluer leur détermination. Mes collègues et moi-même ont le privilège d'être les témoins directs de leur ténacité, ce qui devrait être une source d'inspiration pour tous, » a indiqué Liz Ahua.

Face aux catastrophes liées à l’action humaine, notamment les attaques des groupes armés, les tueries et les pillages, le HCR appelle toute la communauté à rechercher la sécurité et à toujours dénoncer ces situations qui contraignent des milliers de personnes à fuir leurs villages et parfois à plusieurs reprises.

Nous travaillons chaque jour avec les réfugiés pour les aider à accéder aux services de base tels que la santé et l’éducation afin qu’ils puissent construire un meilleur avenir.

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez svp contacter :

· Kinshasa, Lubuku Simon Englebert, lubuku@unhcr.org, +243 819 500 202

· Kinshasa, Fabien Faivre, faivre@unhcr.org, +243 825 443 419