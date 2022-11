Le HCR appelle à cesser les renvois forcés de demandeurs d’asile vers l’est de la RDC

Ceci est un résumé des propos tenus par Elizabeth Tan, Directrice de la protection internationale du HCR - à qui toute citation peut être attribuée - lors de la conférence de presse du 18 novembre 2022 au Palais des Nations à Genève.

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a publié aujourd'hui une note d’information actualisée sur les retours vers la République démocratique du Congo (RDC), réitérant son appel en faveur d'une interdiction des renvois forcés vers les provinces orientales du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, y compris pour les requérants d'asile dont la demande a été rejetée.

Le HCR appelle également les États à accorder aux réfugiés l’accès à leur territoire et à les traiter conformément à la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. De plus, un grand nombre de personnes fuyant la RDC sont susceptibles de remplir les critères de la Convention de 1951 pour obtenir le statut de réfugié.

Le HCR est préoccupé par une recrudescence des attaques contre les civils, y compris ceux résidant dans des sites de déplacés dans l’est du pays.

Lors de l'une de ces attaques meurtrières contre le camp de Plaine Savo dans la province de l'Ituri en février 2022, les membres d'un groupe armé non étatique ont tué au moins 62 personnes et en ont blessé plus de 40 autres. Depuis février dernier, des attaques comme celle-ci ont entraîné la mort de plus de 1000 personnes qui avaient trouvé refuge dans des sites de déplacés ou qui tentaient de rentrer chez elles. Depuis le début de l'année 2022, le HCR a enregistré plus de 50 000 violations des droits de la population civile, y compris des réfugiés et des personnes déplacées internes.

L’escalade du conflit armé ne fait qu’exacerber cette situation. Depuis le 20 octobre, 188 000 personnes ont été nouvellement déplacées par les combats entre le groupe rebelle M23 et l’armée congolaise. Avant même ce tout dernier pic de déplacement forcé, on estimait à 5,6 millions le nombre de Congolais déplacés à l’intérieur du pays. Un million d’autres ont trouvé refuge dans 22 pays d’Afrique, ce qui en fait l’une des plus importantes crises humanitaires au monde. La grande majorité, 4,9 millions de personnes, ont été déplacées à l’intérieur du pays par le conflit dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l’Ituri, tandis que près de 700 000 personnes ont été déplacées en raison de conditions météorologiques extrêmes.

Les États ont la responsabilité juridique et morale de permettre aux personnes qui fuient les conflits en cours de se mettre en sécurité, de leur accorder l’asile conformément à la Convention de l’OUA de 1969 – et, le cas échéant, en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés –, et de ne pas renvoyer les réfugiés de force. La recommandation du HCR interdisant les renvois forcés vers les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri en RDC reste en vigueur jusqu’à ce que les conditions s’améliorent et permettent des retours sûrs et dignes.

