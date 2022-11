Le Gouvernement congolais et le Coordonnateur humanitaire appellent à une réponse d’urgence aux besoins des personnes affectées par les violences au Nord-Kivu

Goma, 17 novembre 2022 : Le Ministre des affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale, Modeste Mutinga, et le Coordonnateur humanitaire, Bruno Lemarquis, accompagnés de membres de l’équipe humanitaire pays, ont achevé une mission conjointe dans le territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord-Kivu, visant à s’enquérir des conséquences humanitaires depuis la reprise des affrontements le 20 octobre entre l’Armée congolaise (FARDC) et le groupe armé M23 et à soutenir et amplifier les opérations d’aide d’urgence en cours.

En discutant avec les personnes déplacées et les familles d’accueil de Kanyaruchinya, localité située à 10 kms au nord de Goma, ainsi qu’avec les acteurs locaux et les autorités provinciales, la mission confirme des besoins humanitaires très importants. Des milliers de familles ont besoin, entre autres, d’abris, de protection, d’articles ménagers, d’aide alimentaire, de soins de santé, d’eau potable et d’infrastructures d’hygiène. Les familles d’accueil ont aussi besoin d’être soutenues.

Les acteurs humanitaires estiment qu’environ 280 000 personnes sont déplacées depuis les affrontements en mars dernier, parmi lesquelles plus de 128 000 sont installées dans le territoire de Nyiragongo. La majorité de ces personnes déplacées occupent des écoles, des hôpitaux, des églises et autres sites improvisés, tandis que des milliers d’autres vivent au sein de familles d’accueil. Plus de 7 000 personnes ont trouvé refuge en Ouganda.

« Le quotidien des personnes déplacées est très difficile malgré la réponse en cours par le Gouvernement congolais et les partenaires humanitaires. Des familles continuent d’affluer dans les environs de Goma. Tandis que le Gouvernement est engagé à résoudre cette crise, l’aide humanitaire demeure cruciale pour la survie des personnes, dont des milliers d’enfants. Au-delà de l’aide humanitaire, il est urgent de trouver une solution à cette crise » a déclaré le Ministre Mutinga. « Nous avons convenu à l’issue d’une rencontre avec les autorités provinciales de la mise à disposition immédiate de site approprié pour l’accueil temporaire des personnes déplacées qui continuent d’affluer » a rajouté le Ministre Mutinga.

Dans ce contexte difficile où l’accès à l’ensemble des populations affectées demeure un défi majeur, les acteurs humanitaires apportent de l’aide dans toutes les zones accessibles et travaillent à atteindre le plus grand nombre de personnes. Au cours des trois dernières semaines, des milliers de familles ont reçu de l’aide alimentaire et de l’eau potable ; des centres de santé ont été approvisionnés en médicaments ; des enfants séparés de leurs familles ont reçu de l’assistance.

« Nous continuerons à apporter de l’aide en restant fidèles aux principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance qui guident notre action. Les acteurs humanitaires ont besoin d’un accès sans entrave pour pouvoir accéder aux populations affectées. Il est capital que tous les acteurs concernés respectent leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Cette crise se rajoutant à une situation humanitaire déjà très complexe et dégradée dans plusieurs provinces du pays, notamment à l’Est, les acteurs humanitaires doivent pouvoir disposer des moyens et ressources nécessaires pour faire face à ces multiples besoins et défis. J’appelle la communauté internationale à apporter d’urgence l’appui nécessaire pour porter assistance aux victimes des conflits, sachant que la meilleure réponse aux besoins humanitaires est le retour à la paix » a souligné M. Bruno Lemarquis, Coordonnateur humanitaire.

