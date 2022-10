Le Fonds "Education Cannot Wait" annonce une subvention de 2 millions de dollars américains en faveur d’une « Première intervention d'urgence » en République Démocratique du Congo (RDC)

Mis en œuvre par le HCR en coordination avec le gouvernement de la RDC et d'autres partenaires, ce nouvel investissement fournit un appui en matière d’éducation aux enfants et adolescents réfugiés et de la communauté hôte.

28 octobre 2022, Kinshasa/New York – Education Cannot Wait (ECW) a annoncé aujourd'hui un nouveau financement de 2 millions de dollars américains afin de fournir un soutien vital pour l’éducation des enfants et adolescents réfugiés et de la communauté hôte dans la Province du Nord Ubangi en République Démocratique du Congo (RDC).

La subvention, visant une action rapide de 12 mois en faveur d’une « Première réponse d’urgence », a été annoncée par la Directrice de "Education Cannot Wait", Yasmine Sherif, à l'issue d'une mission d'une semaine en RDC. Ce financement sera mis en œuvre par le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés en coordination avec le gouvernement de la République Démocratique du Congo et d'autres partenaires stratégiques.

La subvention aidera les filles et les garçons réfugiés et des communautés hôtes à retrouver un environnement d'apprentissage sûr et protecteur dans les écoles publiques des communautés d'accueil - une approche conforme aux aspirations du Pacte Mondial pour les Réfugiés et aux Objectifs de Développement Durable visant à "ne laisser personne de côté".

Ce financement s'appuie sur les résultats positifs des investissements de la première réponse d'urgence lancée l’année passée et mis en œuvre par le HCR et ses partenaires locaux, de concert avec le Gouvernement et en réponse aux afflux de réfugiés venant de la République Centrafricaine (RCA).

À travers ce programme, plus de 8 000 enfants et adolescents ont été inscrits à l'école et 56 salles de classe ont été construites/réhabilitées, avec une mise en œuvre toujours en cours.

"J'ai été la témoin directe de la traversée des réfugiés après un voyage exténuant depuis la RCA et de la générosité du gouvernement et des communautés locales qui les accueillent. Pour les enfants vulnérables, en particulier les filles, l'éducation offre protection et espoir. De nombreux garçons et filles qui n'avaient jamais été scolarisés dans leur pays d'origine ont désormais la possibilité d'apprendre et de s'épanouir. Grâce à cette nouvelle allocation, nous pouvons garantir le maintien et l’accroissement de la réponse et nous appuyer sur la réussite de ce programme ", a déclaré Yasmine Sherif, Directrice de "Education Cannot Wait," le fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crises prolongées.

Ce nouvel investissement de ECW a permis de combler un déficit de financement mais le HCR a encore besoin de 3,94 millions de dollars américains supplémentaires pour répondre pleinement aux besoins éducatifs des réfugiés centrafricains en 2022 et de 6,5 millions de dollars américains pour 2023. Le HCR dispose de capacités et de partenariats nécessaires, mais il a besoin d'un financement urgent pour pleinement atteindre ses objectifs.

La RDC a une longue tradition d'accueil et d'hébergement des réfugiés et a pour objectif de fournir un accès universel à une éducation de qualité aux enfants des communautés d'accueil, aux enfants déplacés à l'intérieur du pays et aux enfants réfugiés. Néanmoins, avec les conflits, les déplacements forcés, la crise climatique, le COVID-19 et d'autres épidémies telles qu’Ebola qui freinent les avancées en matière de développement, quelques 3,2 millions d'enfants (âgés de 6 à 11 ans) ne sont pas scolarisés, et moins d'un sur dix possède des compétences de base en lecture.

Selon le HCR, la RDC accueille plus de 200 000 réfugiés et demandeurs d'asile centrafricains (septembre 2022). Au total, il y a actuellement plus de 500 000 réfugiés et demandeurs d'asile en RDC ; plus de 60 % de cette population est âgée de moins de 18 ans.

"Le nouveau financement de ECW arrive à un moment critique et le HCR en RDC, au nom des réfugiés et de leur communauté d'accueil, reste profondément reconnaissant envers ECW pour sa confiance et son engagement renouvelés. Une fois de plus, ce nouveau financement permettra de s'assurer que les résultats et les gains obtenus dans le secteur de l’éducation dans la province du Nord Ubangi ne sont pas perdus, mais également étendus à d'autres enfants et jeunes réfugiés et de la communauté d'accueil.

Le HCR continue de faire appel à d'autres donateurs pour étendre son soutien à davantage de zones d'accueil des réfugiés en RDC, qui manquent également de ressources, notamment au vu des objectifs multiples de l’éducation : La Protection, Les Solutions et La Prévention ; confirmant ainsi la triangulation des trois piliers de la Charte des Nations Unies", a déclaré Angele Dikongue-Atangana, Représentante du HCR en RDC.

Pour télécharger les photos du programme en cours : ici.

Pour télécharger les vidéos/images non montées (B-roll) sur le programme en cours : ici.

Note aux Rédacteurs

A propos de Education Cannot Wait (ECW) :

Education Cannot Wait (ECW) est le fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées. Nous soutenons une éducation de qualité pour les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et les filles et garçons touchés par d'autres crises, afin que personne ne soit laissé pour compte. ECW travaille par le biais d’un système multilatéral afin d'augmenter la vitesse des réponses aux crises et de relier l'aide immédiate et les interventions à plus long terme par une programmation pluriannuelle.ECW travaille en partenariat étroit avec les gouvernements, les donateurs publics et privés, les agences de l'ONU, les organisations de la société civile et d'autres acteurs de l'aide humanitaire et du développement afin d'accroître l'efficacité et de mettre fin aux réponses isolées. ECW lance un appel urgent aux donateurs des secteurs public et privé pour un soutien élargi afin d'atteindre encore plus d'enfants et de jeunes vulnérables. La Conférence de Haut Niveau sur le Financement de Education Cannot Wait, coorganisée par ECW et la Suisse, et co-convoquée par l'Allemagne, le Niger, la Norvège et le Sud-Soudan, aura lieu les 16 et 17 février 2023 à Genève.

Sur Twitter, veuillez suivre : @EduCannotWait, @YasmineSherif1, @KentPage, @UNHCR_Education, @UNHCR_DRC

Informations complémentaires disponibles sur : www.educationcannotwait.org

Pour les questions de presse :

Anouk Desgroseilliers, adesgroseilliers@un-ecw.org, +1-917-640-6820

Joel Smith, smithj@unhcr.org, +243 825 257 774

Kent Page, kpage@unicef.org, +1-917-302-1735

Pour d’autres questions : info@un-ecw.org