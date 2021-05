Le Coordonnateur humanitaire alloue 30,5 millions de dollars du Fonds humanitaire pour soutenir les populations vulnérables en République démocratique du Congo

Kinshasa, 19 mai 2021 – Face aux besoins accrus d’une grande partie de la population, le Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, David McLachlan-Karr, a autorisé l’allocation de 30,5 millions de dollars américains pour soutenir une réponse multisectorielle en faveur des populations les plus vulnérables.

En 2021, la population de la République démocratique du Congo continue de faire face à des besoins humanitaires pressants. La détérioration de la situation humanitaire dans l’Est du pays (Nord et Sud-Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika) et dans les provinces de la région du Kasaï a conduit à une augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire dans le pays. Aujourd’hui, 27,3 millions de personnes font face actuellement à une insécurité alimentaire aiguë élevée.

« Cette allocation permettra aux acteurs humanitaires qui sont en première ligne de soutenir la réponse aux besoins les plus urgents priorisés dans le Plan de réponse humanitaire 2021. Elle ciblera les provinces de l’Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika - avec des interventions dans les domaines des abris, articles ménagers essentiels, eau, hygiène et assainissement, nutrition, protection, et sécurité alimentaire », a déclaré David McLachlan-Karr.

Cette allocation du Fonds humanitaire est complémentaire aux financements d’autres donateurs et du Fonds central de réponse d’urgence (Central Emergency Response Fund, CERF), notamment à l’enveloppe de sept millions de dollars américains allouée pour la réponse aux besoins de sécurité alimentaire dans la région du Kasaï.

Au mois de mai 2021, le niveau de financement du Plan de réponse humanitaire, qui vise à apporter une assistance à 9,6 millions de personnes vulnérables, n’a atteint que près de 11 pour cent de son objectif. « Vu l'ampleur des besoins toujours croissants, l'engagement des bailleurs de fonds reste essentiel pour soutenir la réponse humanitaire. A ce jour, 1,76 milliard de dollars américains sont encore nécessaires pour permettre d’apporter de l’aide aux personnes les plus vulnérables » a indiqué David McLachlan-Karr.

Note aux éditeurs : Le Fonds Humanitaire en République démocratique du Congo est un mécanisme de financement pour des projets humanitaires mis en œuvre par des ONG nationales et internationales, les organisations du Mouvement de la Croix-Rouge et les Agences des Nations Unies. Lancé officiellement en 2006, il a été créé pour allouer des fonds aux interventions les plus urgentes en RDC, en aidant les organisations humanitaires actives dans le pays à porter assistance aux populations les plus vulnérables et à utiliser les ressources disponibles plus efficacement. Grâce aux contributions de 13 pays donateurs depuis sa création, le Fonds a mobilisé et alloué près d’1,3 milliard de dollars américains à travers la mise en œuvre de 1 674 projets, en aidant plus de 79 millions de personnes à travers le pays.

M. Joseph Inganji, Chef de Bureau, OCHA-RDC, +243 970 003 760, inganji@un.org