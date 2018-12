Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 se réunit avec le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo

Le 6 décembre 2018, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo a entendu un exposé du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo relatif au rapport à mi-parcours que le Groupe d’experts a établi conformément au paragraphe 4 de la résolution 2424 (2018).

Au cours de cette réunion, le Coordonnateur du Groupe d’experts s’est déclaré préoccupé par l’escalade des tensions entre les pays de la région des Grands Lacs. Il a souligné qu’il était urgent de rétablir la collaboration et la confiance entre pays voisins. Des violations de l’embargo sur les armes avaient été signalées mais n’avaient pas été notifiées au Comité par les États Membres concernés. Des groupes armés et des éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo continuaient de tirer profit de l’exploitation illégale des ressources naturelles. Par ailleurs, le Coordonnateur a souligné que des groupes armés recrutaient toujours, principalement des jeunes hommes originaires de pays étrangers. Enfin, il a fait état de graves violences sexuelles commises en République démocratique du Congo et souligné qu’il importait d’aider les victimes.

Les membres du Comité se sont félicités de l’exposé et ont exprimé leur adhésion aux travaux du Groupe d’experts.