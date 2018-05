Le Canada fournira une aide humanitaire d’urgence pour aider à stopper la propagation du virus Ebola en République démocratique du Congo

Communiqué de presse

Le 19 mai 2018 – Ottawa, Ontario – Affaires mondiales Canada

La ministre du Développement international et de la Francophonie, l’honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd’hui que le Canada fournira une aide humanitaire d’urgence supplémentaire de 2,5 millions de dollars pour appuyer les organismes qui luttent contre l’épidémie d’Ebola.

Ce nouveau financement sera versé à l’Organisation mondiale de la santé, à Médecins sans Frontières, à l’UNICEF et au Service aérien d’aide humanitaire du Programme alimentaire mondial des Nations Unies afin d’appuyer les efforts en matière de traitement et de prévention de la maladie, d’approvisionnement en eau, d’assainissement, de logistique et de coordination, dans le but d’assurer l’efficacité de l’intervention globale.

Le Canada est préoccupé par la récente épidémie d’Ebola dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC). Il est important de contrôler les épidémies de maladies infectieuses émergentes, comme l’Ebola, pour assurer la santé et la sécurité des populations touchées ainsi que celles du reste du monde.

Le Canada contribue à l’intervention rapide qui s’est organisée pour réagir à l’épidémie par l’entremise de programmes permanents réalisés avec des partenaires des Nations Unies et de la Croix-Rouge, qui se sont mobilisés rapidement.

Citations

« La prévention de la transmission du virus Ebola est essentielle pour contrôler l’épidémie actuelle. Ce financement d’urgence sera versé directement à des partenaires humanitaires de confiance et permettra aux travailleurs de la santé et aux autres intervenants de continuer à gérer rapidement cette éclosion. »

– Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie

Faits en bref

Le 8 mai 2018, le gouvernement de la RDC a rapporté une nouvelle éclosion de la maladie à virus Ebola dans la province de l’Équateur.

Le 16 mai 2018, 5 400 doses d’un vaccin expérimental contre l’Ebola développé en partie par le Canada sont arrivées à Kinshasa, dans la RDC, et 4 000 doses supplémentaires seront livrées sous peu.

Liens connexes

Personnes-ressources

Justine Lesage

Attachée de presse

Cabinet de la ministre du Développement international et de la Francophonie

343-203-5977

justine.lesage@international.gc.ca

Le Service des relations avec les médias

Affaires mondiales Canada

343-203-7700

media@international.gc.ca

Suivez-nous sur Twitter : @DevCanada

Aimez-nous sur Facebook : Le développement international du Canada – Affaires mondiales Canada