Le Canada annonce un financement pour fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par les inondations en République du Congo et pour lutter contre le virus Ebola et d’autres crises en République démocratique du Congo

Document d'information

République du Congo

Le 14 janvier 2020, à Brazzaville, en République du Congo, la ministre Gould a annoncé l’octroi d’un financement de 250 000 $ au Programme alimentaire mondial et le versement de 40 000 $ à Caritas pour aider les personnes les plus vulnérables touchées par les inondations dans ce pays.

Les activités du Programme alimentaire mondial comprennent notamment :

la distribution de riz, de légumineuses, d’huile enrichie et de sel iodé aux communautés qui n’ont plus accès à de la nourriture;

une aide en espèces aux familles pour qu’elles puissent acheter de la nourriture dans les régions où le prix des aliments a grimpé en flèche en raison d’un accès limité;

un accroissement du dépistage de la malnutrition aiguë et du traitement des enfants qui en souffrent.

Caritas fournira des trousses d’articles ménagers d’urgence et de première nécessité à 500 familles touchées par les inondations à Brazzaville. L’organisme organisera également des ateliers sur l’eau et l’assainissement pour les communautés touchées.

République démocratique du Congo

Le 15 janvier 2020, la ministre Gould a annoncé un financement de 56 millions de dollars pour aider à contrôler l’épidémie d’Ebola, répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables du pays et renforcer son système de santé local. Les fonds seront répartis comme suit :

Aide au développement en réponse à l’épidémie d’Ebola : 10 millions de dollars

Mis en œuvre par l’UNICEF, ce projet contribuera à la mise en place d’un système de soins de santé plus solide dans les régions de l’est du pays touchées par le conflit et le virus Ebola. Il aidera notamment à améliorer l’accès aux services de santé de base et la qualité des soins pour les populations les plus vulnérables de la région. Ces mesures aideront à prévenir de futures épidémies d’Ebola et d’autres problèmes de santé, comme le choléra et la rougeole. Plus de 5 millions de femmes et d’enfants congolais bénéficieront de cette initiative.

Aide humanitaire : 45 millions de dollars

Le Canada versera 45 millions de dollars à des partenaires humanitaires de confiance qui travaillent en République démocratique du Congo pour les aider à répondre aux besoins relatifs au virus Ebola et à mener d’autres activités humanitaires. Celles-ci comprendront notamment :

la distribution de nourriture et une aide nutritionnelle aux populations vulnérables;

l’approvisionnement en eau potable, l’hygiène, l’assainissement et les services de santé et de protection, dont le soutien psychosocial aux survivantes de violence fondée sur le genre;

un soutien logistique et de coordination, comme des services aériens, pour améliorer la capacité de la République démocratique du Congo et des pays voisins à prévenir et à détecter les épidémies, et à réagir à celles-ci;

la formation d’agents de santé communautaires et la tenue de campagnes de vaccination.

Programme pour la stabilisation et les opérations de paix : 991 699 $

Ce projet, entrepris avec l’organisme Search For Common Ground, vise à réduire la propagation du virus Ebola dans la région du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, qui est touchée par le conflit. Il encouragera la communication positive entre les acteurs locaux qui luttent contre le virus, comme les policiers et les populations vulnérables. Le projet est entre autres axé sur l’élaboration d’outils de communication qui visent à éduquer les communautés sur le virus Ebola dans le but d’éviter la désinformation et de briser les mythes sur la maladie.