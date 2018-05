Le Bureau des Droits de l’Homme appuie le parquet d’Uvira en fournitures de bureau

BILAMEKASO TCHAGBELE

Uvira, le 24 mai 2018 – La représentation du Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l’homme (BCNUDH) à Uvira, dans le Sud-Kivu, a remis un lot de fournitures de bureau à la Cellule de répression des violences sexuelles du Parquet près le Tribunal de grande instance d’Uvira.

Ce don a été fait dans le cadre du Projet TOE (Team of experts) de l’Unité de lutte contre l’impunité des violences sexuelles du BCNUDH, avec l’appui financier du Programme des Nations Unies pour le Développement(PNUD).

Composé essentiellement de rames de papiers, de cartouches d’encres, de cahiers ministres, d’agrafeuses et boites d’agrafes ainsi que de boites d’encre correctrice, ce don remis permet, par ailleurs d’assurer le suivi du projet dans sa phase finale et de s’assurer que la lutte contre l’impunité est réelle et a des avancées.

En recevant le don, le procureur BOKALO LIANDJA Emmanuel a rassuré le partenaire MONUSCO de la bonne utilisation du matériel reçu. «Comme les précédents appuis que mon institution a reçus, je peux vous garantir que cet appui supplémentaire va toujours aider dans la lutte contre l’impunité des violences sexuelles dans notre juridiction», a dit M BOKALO LIANDJA Emmanuel au cours de la cérémonie organisée au parquet.

Le représentant de la MONUSCO, Musombo Germain du Bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme, a rappelé l’essence du projet Team of Experts pour lutter efficacement contre l’impunité des violences sexuelles. Il a encouragé les partenaires de la justice congolaise à continuer dans cette lutte avec l’accompagnement de l’ensemble du système des Nations Unies.