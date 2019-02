La vision pour le secteur abris / logement en RDC

Tout en opérant dans le cadre des principes humanitaires, la mission des partenaires du Groupe de Travail abris vise à faciliter l’accès au logement de manière équitable pour les personnes les plus vulnérables, afin qu’elles soient protégées des éléments et qu’elles retrouvent des conditions d’habitat dignes, sécurisées et salubres.

LES BASES DE L’INTERVENTION ABRIS / LOGEMENT

Article 25 de La Déclaration universelle des droits de l'homme

La base de toute intervention abris / logement repose sur le droit suivant énoncé par l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme :

Droit à un niveau de vie suffisant

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

La centralité de la protection

A travers leurs interventions, les partenaires du GTA promeuvent la compréhension, le respect et la protection des droits des hommes, femmes et enfants affectées, sans discrimination et tout au long de l’action humanitaire, et au-delà.

Les principes humanitaires

Les partenaires du GTA s’assurent que les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance soient compris, respectés et suivis tout au long de l’action humanitaire.

La redevabilité envers les populations affectées et la protection contre l’exploitation et les violences sexuelles

Les partenaires du GTA s’assurent que les mécanismes pour maintenir et renforcer la redevabilité envers les populations affectées et la protection contre l’exploitation et les violences sexuelles soient en place tout au long du cycle du projet.