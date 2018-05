La violence en République centrafricaine pousse des milliers de personnes à fuir vers une région reculée au nord de la RDC

Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR William Spindler – à qui toute citation peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 18 mai 2018 au Palais des Nations à Genève.

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, s’inquiète d’un nouveau mouvement de populations dans le nord de la République démocratique du Congo, où 7 000 réfugiés centrafricains sont arrivés en moins d’une semaine. Ils bénéficient de très peu d’aide malgré des besoins urgents.

Les réfugiés, pour la plupart des femmes et des enfants, se sont rassemblés dans le village isolé de Kanzawi, dans la province du Bas-Uele, au nord de la RDC. Ils ont fui les violences au sud-est de la République centrafricaine (RCA).

La rapidité de ces arrivées conjuguée à une présence humanitaire très limitée dans la région souligne l’urgence d’augmenter l’aide afin de répondre aux besoins des populations.

Or, la propre capacité d’intervention d’urgence du HCR est rudement mise à l’épreuve étant donné que nos opérations en RDC ne sont financées qu’à hauteur de 1,6 dollar chaque fois qu’une somme de 10 dollars est nécessaire.

Les réfugiés ont expliqué avoir fui les combats entre deux groupes anti-Balaka dans la région de Kouango, juste de l’autre côté de la frontière. Il s’agit de la toute dernière vague d’une série de mouvements de réfugiés vers le nord de la RDC. En moins d’un an, le nombre de réfugiés centrafricains en RDC est passé de 102 000 à plus de 182 000 personnes, sans compter les dernières arrivées.

Le HCR est vivement préoccupé par la situation des personnes âgées, des femmes enceintes et d’autres réfugiés ayant des besoins spécifiques. Il n’y a qu’une seule source d’eau dans le village de Kanzawi, ce qui oblige les gens à boire l’eau de la rivière. La plupart des réfugiés dorment en plein air, d’autres dans des bâtiments publics.

L’un de nos partenaires fournit un soutien médical aux nouveaux arrivants et nous évaluons les possibilités de soutien supplémentaire, au cas où le groupe de réfugiés ne serait pas en mesure de rentrer dans l’immédiat. Nous avons amélioré l’état des infrastructures communautaires vitales dans certains villages et dans des villes qui accueillent un grand nombre de réfugiés, notamment via le forage de puits, l’appui aux écoles et aux centres de santé locaux ; et nous avons fourni des abris aux réfugiés de RCA extrêmement vulnérables, tout en veillant à ce que les réfugiés reçoivent des documents et soient enregistrés.

Le HCR félicite la République démocratique du Congo car celle-ci a gardé ses frontières ouvertes aux réfugiés. Nous demandons un soutien urgent pour les réfugiés et pour les communautés qui les accueillent, afin de pouvoir faire en sorte que les besoins élémentaires, notamment de l’eau, des abris et des soins de santé, puissent être fournis dans les villages situés à proximité de la frontière. Beaucoup de ces villages abritent aujourd’hui davantage de réfugiés que des locaux Congolais.

