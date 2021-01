La terminologie utilisée dans les interventions de santé

Des concepts globaux, des termes locaux

D’un point de vue linguistique, la RDC est très diverse, avec plus de 200 langues parlées. Cette diversité peut être un défi pour ceux dont le travail est de soutenir les communautés. Ceci est particulièrement vrai lors de crises sanitaires qui menacent la vie des populations. Seules des informations que les populations comprennent peuvent sauver des vie.

La communication en matière de santé comprend souvent des termes et des concepts étrangers, empruntés en particulier de l’anglais et du français.

Or, ces termes ne sont pas compris par tous les locuteurs des langues congolaises nationales et locales. Les personnes disposant d’un meilleur accès aux services éducatifs et humanitaires peuvent comprendre ces termes. Cependant, la plupart des populations, en particulier les femmes et les personnes âgées, comprennent mieux les expressions locales. Une utilisation excessive de jargon technique peut générer davantage d’obstacles, et ainsi susciter la peur et la méfiance.

Les communicateurs en santé sont très conscients de ce phénomène. Ils doivent communiquer des informations sanitaires complexes à des communautés locales en utilisant un langage et une terminologie appropriés que ces communautés comprennent.

Pour être efficaces, les communicateurs en santé doivent disposer et méritent des outils qui facilitent la communication des concepts complexes de manière cohérente, appropriée et précise et en langues locales.

Les guides de terminologie de TWB fournissent un cadre culturel et un contexte linguistique pour les personnes qui travaillent dans les programmes de santé. Ces guides complètent le glossaire de TWB pour la RDC qui contient plus de 400 termes relatifs à la santé. Nous avons compilé et vérifié ces termes grâce aux retours de notre communauté de traducteurs et aux tests sur le terrain avec des partenaires tels que la FICR. Le glossaire est disponible en cinq langues en ligne et hors ligne via notre application mobile à l’adresse https://glossaries.translatorswb.org/ drc.