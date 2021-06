La Suède octroie un financement exceptionnel au PNUD pour son programme en RDC

Kinshasa, le 10 juin 2021 – La Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice du Bureau régional pour l’Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Mme Ahunna Eziakonwa, et l’Ambassadeur de la Suède en RDC, Son Excellence Monsieur Henric Råsbrant, annoncent un nouveau partenariat pluriannuel signé aujourd’hui à Kinshasa et virtuellement. Ce nouvel appui au programme de relèvement et développement du PNUD en République démocratique du Congo, s’élève à un montant exceptionnel de 20 millions de dollars américains pour les deux premières années, et devrait subséquemment atteindre un total de 40 millions de dollars. Par l’ampleur des thématiques couvertes et le montant de l’enveloppe, il s’agit à ce jour du financement le plus important du programme du PNUD en RDC pour la période 2020-2024.

« Ce nouveau partenariat à grande échelle est un acte significatif pour la population de la RDC,» a souligné Mme Ewiakonza. « Il favorisera un soutien direct aux femmes et aux jeunes face à une situation extrêmement difficile générée par la pandémie de COVID-19 et les multiples crises auxquelles les courageux habitants de la RDC sont confrontés depuis de trop nombreuses années. »

« Nous sommes très heureux d'approfondir notre partenariat avec le PNUD pour améliorer la gouvernance en RDC, » a déclaré Son Excellence Monsieur Råsbrant. « Il marque notre ambition commune de passer de la crise humanitaire au développement. Nous voyons le PNUD comme un partenaire clé pour le gouvernement congolais dans ses efforts pour réduire le niveau de pauvreté dans le pays et restaurer l'autorité de l'Etat. »

L’appui de la Suède s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau cycle programmatique 2020-2024 du PNUD en RDC qui nécessite un total de 458 millions de dollars. Il va soutenir des interventions clés dans les domaines de la gouvernance, de la stabilisation et de la résilience. Sont concernés l’appui à la décentralisation, à la gouvernance locale et à la planification du développement ; l’appui à la lutte contre la corruption, l’appui à la mise en oeuvre du programme conjoint des Nations Unies d’appui à la réforme de la justice et le soutien à la mise en place d’un programme conjoint des Nations d’appui à la stabilisation.

« La Suède est parmi les bailleurs de fonds et partenaires les plus importants du PNUD, » fait remarquer Madame Ulrika Modéer, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice du Bureau des Relations extérieures et du plaidoyer du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). « Nous sommes reconnaissants de la confiance que les Suédois accordent au travail du PNUD en RDC et dans d’autres régions du monde. Un tel soutien pluriannuel est essentiel pour permettre au PNUD de mener ses actions de manière plus flexible et plus efficace pour un véritable impact dans un pays qui fait face à de multiples crises prolongées. »

La Suède est présente en RDC depuis 1960 et apporte son soutien depuis encore lus longtemps. Elle entretient d’excellentes relations avec le Bureau du PNUD et a financé plusieurs projets dont celui du Groupe de coordination des bailleurs (GCP) et des actions dans de divers domaines tels que les élections, l’accès à la justice, la lutte contre la pauvreté par la Microfinance et le relèvement communautaire. Actuellement, la Suède finance le Programme « Action, Changement et Transformation par l’Inclusion financière en RDC », ACTIF en sigle, avec un budget de 5,8 millions de dollars.

Avis aux éditeurs

Ce nouvel accord de financement de la Suède permettra au PNUD de :

- Soutenir les capacités de l’Etat congolais à accélérer le processus de la décentralisation territoriale sous toutes ses dimensions (politique, administrative et fiscale) en vue de renforcer la gouvernance locale, booster le développement économique à la base et améliorer les conditions de vie de la population ;

- Soutenir les Institutions nationales, les provinces et les entités territoriales décentralisées (ETD) pour raffiner leurs propres capacités de planification, programmation, budgétisation, et suivi-évaluation du développement axé sur les Objectifs du développement durable (ODD), en vue d’accélérer le développement socioéconomique du pays ;

- Contribuer au renforcement de l’Etat de droit à travers un appui aux efforts des autorités et d’autres parties prenantes en vue d’une réduction sensible et durable des actes de corruption ;

- Appuyer les efforts en faveur d’une justice mieux encadrée, responsable, plus performante et respectueuse des droits humains, répondant aux besoins de justice et de protection juridique des populations, en particulier des populations vulnérables et à risques, dans une perspective de stabilisation et de développement du pays et compte tenu du retrait progressif annoncé de la MONUSCO au cours des prochaines années ;

- Contribuer à la stabilisation, à la restauration de la paix et au renforcement de la résilience des populations.

Pour plus des détails et demandes d’interviews, veuillez contacter :

Eve Sabbagh, Spécialiste en Communication Stratégique, PNUD New York, email : eve.sabbagh@undp.org, +1 484 904 5730

Lucien Toulou, Team Leader, Pilier Consolidation de la paix et renforcement de la démocratie, PNUD RDC, email : Lucien.toulou@undp.org