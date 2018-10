La situation épidémiologique de la Maladie à Virus Ebola en date du 30 septembre 2018

Le cas confirmé de Beni est la fille d’un cas confirmé décédé au Centre de Traitement d’Ebola de Beni le 22 septembre 2018. La famille avait refusé le suivi et la vaccination. La fille est décédée.

Le cas confirmé de Komanda est un homme faisant partie de la famille de Ndindi à l’origine des poches de résistance dans la ville de Beni. Certains membres contaminés de cette famille avaient causé la propagation du virus à Butembo et Tchomia en refusant le suivi et les recommandations des autorités sanitaires. Après le décès du premier cas confirmé à Tchomia, qui était sa belle-sœur, il a fui à Komanda. Il a été retrouvé hospitalisé dans un poste de santé de Komanda. Il sera transféré au centre d’isolement de Tchomia et le poste de santé sera entièrement désinfecté.