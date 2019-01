La rue comme seule famille

La rue est devenue la seule famille pour de nombreux enfants à travers la République Démocratique du Congo. Communément appelés ‘shegués’, ces enfants des rues ont pourtant le droit de jouir d’une vie décente et d’une meilleure famille que celle offerte par la rue.

Des histoires qui se ressemblent

A Bunia, chef-lieu de la Province de l’Ituri, trop d’enfants vivent dans cette situation. Exaucé, 14 ans, vit dans la rue depuis 2012. « J’ai quitté la maison à cause de la maltraitance. J’ai appris dernièrement que ma maman est décédée et je n’ai jamais connu mon père », explique Exaucé. « Ici, nous dormons dans une maison en construction. Quand il pleut, nous sommes obligés de fuir dans des toilettes ou dans des restaurants pour y passer la nuit. Pour l’instant, je suis ramasseur de saletés et je transporte de l’eau. Le peu d’argent que je gagne, ça me permet d’acheter de la colle pour me droguer ».

Jean est un autre jeune que j’ai rencontré. Il a 15 ans et, depuis 2011, suite à la séparation de ses parents, il vit dans la rue. « Pour gagner de l’argent, je transporte de l’eau pour les restaurants, voir aussi les déchets. L’argent m’aide à acheter la nourriture, parfois des habits mais aussi des drogues pour oublier mes souffrances. ».

Pour chaque enfant, les mêmes droits

Exaucé, Jean et tous les enfants qui vivent dans la rue sont pourtant comme nous. Ils ont les mêmes droits que nous. Alors que nous dormons dans nos lits et que nous prenons un petit déjeuner avant d’aller à l’école, ces enfants sont en train de prendre de l’alcool pour se réchauffer. Lorsque nous partons à l’école pour apprendre des nouvelles choses, eux apprennent comment voler pour avoir de quoi se nourrir et survivre. Quand nous rentons chez nous, nous saluons notre famille et nous avons un toit pour nous protéger contre les intempéries mais dans la rue, ces enfants vivent dans la peur et la misère.

Nous demandons que ces enfants intègrent des foyers ou des centres d’accueil pour reprendre le cours de leur enfance. La rue ne doit pas être la seule famille possible pour ces enfants.

Les enfants constituent l’avenir de demain et c’est avec eux que nous devons bâtir un pays fort, dans la solidarité et la paix.