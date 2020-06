La réponse au COVID 19: Cluster education RDC

Aperçu des besoins

À la suite du COVID-19, le Gouvernement de la RDC a décidé de fermer les écoles dans tout le pays depuis le 19 mars 2020. De ce fait, plus que 18 millions d’enfants âgés de 3-17 ans ont interrompu leurs études, et ceci implique un risque d'abandon d’études sur le long terme. Le manque d’occupation et d’encadrement par des adultes (enseignants et parents) aura pour conséquence l’exposition à différents risques, y compris la contamination par le COVID-19, le recrutement forcé, le travail forcé, la violence, l’exploitation et les abus de toutes sortes. Les populations les plus affectées et les plus à risques sont les enfants de 3 à 17 ans et les enseignants. Dans les zones rurales, les personnes vivant dans des conditions de pauvreté, affectées par les conflits (personnes déplacées, retournées, réfugiées et communautés hôtes) sont aussi à prendre en compte. Le système éducatif de la RDC fait face à une situation inédite alors qu’il avait déjà des difficultés à gérer l’impact des autres crises sur l’éducation.

Aperçu de la réponse immédiate

La réponse au COVID-19 en termes d’éducation nécessite l’adoption de nouvelles approches, notamment l’enseignement à distance afin d’assurer la continuité de l’éducation, la diffusion des messages sur la prévention du COVID-19, la protection et le bien-être psychosocial des enfants. L’enseignement à distance sera adapté aux contextes divers en RDC : dans les zones éloignées ou sans accès à la technologie, les stratégies « low tech » seront appliquées, y compris les approches en papier (les cahiers d’exercices à faire à la maison) et l’approche « instruction radiophonique interactive » (IRI) avec des adaptations (par exemple, la distribution des programmes radiophoniques préenregistrés avec les radios pas chères ou qui pourront être diffusées utilisant les téléphones). Où il y a l’accès aux services multimédia (l’internet, télévision, radio), ces outils seront exploités. Plus des détails sont inclus dans la section « Cadre de réponse ». La réponse au COVID-19 nécessite aussi la sensibilisation et la compréhension de la pandémie COVID-19 au niveau communautaire, que le secteur d’éducation appuiera à travers la diffusion des messages qui sauvent des vies incluant des messages adaptés aux enfants. Pendant la période où les écoles restent fermées, les partenaires d’éducation doivent s’assurer que leurs programmes d’éducation à distance permettent d’atteindre les objectives psychosociaux de l’éducation en situation d’urgences, y compris le sens d’un retour à la normale, un appui psychosocial de base ou premier secours psychologique, et la réception des messages qui sauvent des vies. Pendant la crise, le Cluster travaillera en partenariat avec les Ministères en charge de l’éducation et les acteurs humanitaires et ceux de développement pour le renforcement des capacités des différents acteurs de l’éducation.