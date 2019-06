La Police MONUSCO organise l’opération ‘Butembo, ville propre’ pour sensibiliser contre Ebola.

UNPOL MBAYE SADY DIOP ET TSAHIROU MAHAMIDOU A Butembo, dans le Nord-Kivu, la Police MONUSCO a réalisé, les 21 et 22 juin 2019, un projet dénommé «Butembo Ville propre», afin de sensibiliser la population dans la lutte contre la maladie à virus Ebola.

L’opération a débuté vendredi 21 juin par une cérémonie de remise de matériel d’assainissement à l’Hôtel de ville de Butembo.

En présence du Maire de la ville de Butembo, M. Mbusa Kanyamanda Sylvain, les bourgmestres des quatre communes de cette ville ont reçu ce matériel des mains du Chef Secteur de la police MONUSCO (UNPOL), MOUFID Souf.

Les Officiers de Police Individuels (IPO) et des représentants des populations ont aussi assisté à la cérémonie.

Saluant cette initiative de UNPOL qu’il a qualifié de ‘belle’, le Maire de Butembo a assuré que cette donation permettra d’avoir un environnement saint ; source d’une bonne santé publique capable de freiner l’évolution de la maladie à virus Ebola.

Quant au Chef de secteur, il explique que ce geste fait suite aux instructions données par le Général Awalé Abdounasir, Chef de la Composante Police, aux éléments sous son commandement. Il s’agit, selon lui, pour la Police MONUSCO de se mettre auprès des populations dans la lutte contre l’épidémie.

A la fin de sont mot, le chef de secteur a remis des centaines de pelles, balais et autres matériels de nettoyage aux quatre bourgmestres, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur joie.

Le lendemain de la cérémonie de remise, le chef secteur UNPOL de Butembo, en compagnie des IPO et du personnel des deux pelotons Unités de police constituées de l’Egypte (EGYFPU) et du Sénégal, se sont rendus dans les communes de Kimemi et de Bulengera pour l’opération « ville propre ».

Nettoyage du marché central de Bulengera

Les policiers des Nations Unies de la Task-Force Ebola ont saisi l’occasion pour sensibiliser les populations sur les mesures préventives pour lutter contre la maladie à virus Ebola.

Ils se sont exprimés en français et en Swahili, afin d’atteindre une large frange de la population venue nombreuse participer à l’opération, insistant en particulier sur la collaboration avec les équipes de riposte pour vaincre l’épidémie.

Après cette séance de sensibilisation, l’opération de nettoyage a débuté au marché central de la commune de Bulengera.

Les premiers coups de balai ont été donnés par le Chef Secteur UNPOL de Butembo et le Bourgmestre, en présence du service technique de l’assainissement, des fonctionnaires onusiens.

Les populations ont salué cette action de la Police MONUSCO. Cette dernière promet de poursuivre les mêmes activités dans les communes de Vulamba et de Mususa, le 29 Juin prochain.