La MONUSCO soutient l’organisation de la Conférence intracommunautaire du Peuple Alur

JEAN-TOBIE OKALA

Une Conférence intracommunautaire du Peuple Alur s’est ouverte ce jeudi 26 septembre 20198 à Mahagi-centre, à 150 kms au nord de Bunia, en Ituri, en RDC, avec l’appui de la MONUSCO.

Trois jours durant, plus de 500 participants à cette conférence intracommunautaire du Peuple_Alur vont réfléchir aux voies et moyens pour une paix durable dans le Territoire de Mahagi, avec le soutien de la Monusco, qui apporte également son appui à une autre activité similaire pour la relance du processus de paix dans le Territoire de Djugu, cette fois.

Cette conférence est une opportunité offerte pour la justice et la réconciliation, car plusieurs membres de cette communauté disent être victimes des atrocités de Djugu, qui se sont étendues en chefferie de Mokambo, dans le Territoire de Mahagi, et même dans une partie d’Irumu.

Pour le Gouverneur a.i. de l’Ituri, qui préside cette conférence, Martin Shalo Dudu, « la population de l'Ituri et du Territoire de Mahagi en particulier doit développer la culture de la paix pour mettre fin aux cycles des violences dans cette province ».

Dans le Territoire de Djugu aussi, la MONUSCO soutient les autorités provinciales dans la recherche pour une paix pérenne, en appuyant les efforts militaires qui y sont menés pour restaurer le climat de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité congolaises.

Ces efforts conjoints Monusco-autorités congolaises visent à instaurer un climat de confiance entre les populations et les forces de sécurité et, à terme, à créer un environnement propice à l’instauration d’une paix durable en Ituri et dans le Territoire de Djugu, où beaucoup de sang a déjà coulé.