La MONUSCO sensibilise les villageois de Lukengwe sur la réduction des violences communautaires

PALUKU WAKITIKIRA MICHEL

**Kalemie, le 7 août 2019 – **La situation sécuritaire dans le territoire de Kalemie et ses environs, plus précisément dans le village de Lukengwe, situé à 30 km au nord de Kalemie, sur la route Bendera, reste précaire malgré la volonté manifeste de certains groupes armés de déposer les armes. C’est ce qui a poussé la Section Désarmement, Réintégration et Réinsertion (DDR) de la MONUSCO-Kalemie à descendre sur terrain, au début du mois d’août 2019, pour sensibiliser les populations sur l’insécurité découlant de l’exploitation des ressources minières dans la zone.

L’équipe de la Section DDR de la MONUSCO-Kalemie a associé le chef de village de Lukengwe dans l’échange qu’elle a eu avec les populations locales. Au-delà de l’évaluation sécuritaire, la rencontre a permis à l’équipe DDR de tenir une séance de sensibilisation avec le chef milicien Useni, à l’école primaire de Lukengwe, sur l’importance de la reddition des groupes armés.

Quelque 110 personnes, dont 58 hommes, 28 femmes et 24 enfants associés au groupe armé « Useni », ont assisté à cette séance. Dans la zone, la reddition des groupes armés est perçue comme le gage d’une paix durable dans le village de Lukengwe. Au cours de cet échange, les villageois de Lukengwe ont été également sensibilisés sur le concept du projet « Réduction de Violence Communautaire » (RVC/CVR) et son rôle dans la promotion du développement économique pour les bénéficiaires.

« _La sensibilisation fréquente que mène l'équipe DDR a poussé bon nombre des miliciens à se rendre avec leurs armes, avec comme impact la réduction des violences et la cohabitation pacifique dans leurs communautés respectives _», a déclaré le chef de village Lukengwe, à l’issue de la séance de sensibilisation.

Pour les populations de Lukengwe, le souhait est de voir l’équipe DDR tenir régulièrement cette séance de sensibilisation et l’étendre à d'autres villages reculés sur l’axe Kalemie –Bendera qui aspirent aussi à la paix.