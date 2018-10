La MONUSCO sensibilise les journalistes sur leurs droits et devoirs en période électorale

Lubumbashi, 2 octobre 2018 – Une vingtaine de journalistes du Haut-Katanga prennent part à un atelier de sensibilisation organisé par le Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l’Homme de la MONUSCO Lubumbashi, en collaboration avec d’autres sections de la mission, la Ceni et l’Institut de Recherches en Droits Humains.

Cette session de formation porte sur les droits et devoirs des médias en période électorale. Elle vise à outiller les professionnels des médias sur les mesures d’autoprotection dans l’exercice de leurs fonctions.

Selon Papy Nyanguile, officier des droits de l’Homme au Bureau Conjoint des Droits de l’Homme, les mesures de protections portent notamment sur la connaissance et le respect des textes légaux. Il a également noté que les instruments juridiques ratifiés ou mis en place par la RDC imposent au journaliste de respecter la déontologie et connaitre la législation pour travailler sans autre contrainte que celle d’informer sérieusement et en toute impartialité la Nation congolaise.

Abondant dans le même sens, Hubert Tshiswaka Musoka, directeur général de l’IRDH a insisté sur la problématique de l’autoprotection du journaliste pendant cette période. Selon lui, parmi les éléments qui nuisent à la carrière du journaliste, il y a la connaissance des risques légaux. Il explique qu’en cas de démêlés juridiques, le journaliste doit se prévaloir en tant que tel pour permettre même à son avocat conseil de bien circonscrire ses ennuis en justice et apporter des vraies solutions. En plus, a-t-il fait observer, un bon journaliste doit connaitre son droit garanti par la loi en matière pénale.

La CENI qui collabore avec le BCNUDH dans cette activité a relevé les différents points en rapport avec le cadre juridique des élections en République Démocratique du Congo. Mimy Fabienne Mukulu Moya, secrétaire exécutif de la Ceni Haut Katanga a insisté sur les modifications de la loi électorale en lien avec la question du seuil. Elle a aussi évoqué le travail des journalistes, indiquant que le journaliste doit beaucoup faire attention à la publication des tendances et doit la proclamation de l’élu de la circonscription électorale par l’organe compétant qui est la CENI.

D’autres sujets en rapport avec l’explication du mandat de la MONUSCO contenu dans la Résolution 2348 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou encore l’expérience de la Radio Okapi dans la couverture médiatique du processus électoral, et les règles applicables aux journalistes en période électorale seront décortiqués au cours de cette session ont été abordés par les représentants de la Section de l’Information Publique de la MONUSCO et Radio Okapi.

Les participants ont apprécié la formation ainsi dispensée. Ils se sont engagés֖ à observer une attitude responsable au cours de la période électorale afin de préserver la paix à travers leurs productions.