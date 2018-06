La MONUSCO sensibilise les acteurs politiques et la société civile pour un processus électoral apaisé

PAULIN MUNANGA

Lubumbashi, le 22 juin 2018 – La tenue des élections apaisées dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Lualaba est au centre d’une série de séances de sensibilisations que mène depuis plusieurs mois la MONUSCO/Lubumbashi à l’intention des autorités politico - administratives, des opérateurs politiques, de la société civile ainsi que des médias.

C’est dans ce cadre que le Bureau de la MONUSCO à Lubumbashi a organisé le 21 juin, un atelier de sensibilisation sur la tenue des élections apaisées dans les trois provinces issues de l’ex Katanga citée ci haut.

Une cinquantaine de personnes ont participé à cette activité s’est déroulée au quartier général de la MONUSCO Lubumbashi. Elle a réuni les responsables des partis politiques, des membres de la société civile et la presse.

Parmi les orateurs, le Secrétaire exécutif de la Ceni/Haut Katanga, Madame Mymy Fabienne Mukulu Moya a parlé du cadre légal de l’organisation des élections et la mise à jour du processus électoral en RDC et dont les élections sont attendues le 23 décembre prochain.

Elle a résumé à l’assistance le déroulement du processus électoral qui évolue sans désemparer. Elle a au cours des discussions avec les membres des différents partis politiques répondu à une série de questions ayant trait au processus électoral.

C’est notamment l’atelier de formation des agents, le déploiement du matériel et aménagement des Bureaux de réception et Traitement des candidatures et éventuellement de l’ouverture de ces Bureaux pour l’actualisation des candidatures des députés provinciaux le 24 juin. Mymy Fabienne a en outre expliqué la procédure pour le retrait des formulaires, le dépôt et traitement des dossiers des candidats députés provinciaux.

Dans son intervention, Eric Wadagni de la section électorale, MONUSCO Lubumbashi s’est attelé sur le rôle de la MONUSCO avant, pendant et après la tenue des élections. Il fait savoir que l’appui technique de la MONUSCO se matérialise par l’aide à l’application des textes valorisant les Droits de l’homme et des textes qui mettent un équilibre dans le genre, aussi la vulgarisation des textes et des lois portant organisation des élections nationales, provinciales, locales et municipales.

La MONUSCO encourage la femme à s’impliquer dans le processus électoral. Et sur le plan logistique, la MONUSCO aide au déploiement et au ramassage du matériel lourd et sensible de la CENI. La MONUSCO assure aussi le déplacement des membres de la MONUSCO et certains spécialistes de la communication qui sont accrédités à aller dans le zones où l’accès n’est pas facile.

Pour sa part, Rolanda Biribindi du Bureau Conjoint des Nations Unies du Droits de l’Homme de la MONUSCO/Lubumbashi, BCNUDH, a développé sur les libertés publiques pendant la période électorale qui doivent être garanties.

Intervenant à la fin, le professeur Adrien Mulumbati Ngasha de l’Université de Lubumbashi a tablé sur les devoirs et responsabilités des partis politiques pour la tenue des élections apaisées, quel est le rôle des différents acteurs ? D’après lui, les partis politiques ont aussi la mission de former leurs militants. Il a fait savoir qu’après le recrutement, après l’organisation et le fonctionnement, il y a la formation idéologique.

Le parti politique, a-t-il indiqué, doit se comporter comme une école qui forme, qui éduque. Il a renchéri en disant que seule la formation idéologique ne suffit pas dans un parti politique, mais il faut aussi une formation des militants sur la Constitution et les institutions politiques du pays, les différents évènements politiques qui se produisent dans l’environnement national comme dans l’environnement international.