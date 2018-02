La MONUSCO sensibilise contre le recrutement des enfants par les groupes armés

ALAIN COULIBALY

Butembo, le 16 février 2018 – La Section protection de l’enfant de la MONUSCO, en présence des représentants des autres sections de la MONUSCO (UNPOL, Sécurité, URBAT), a organisé vendredi 16 Février 2018 deux grandes activités de sensibilisation contre le recrutement des enfants par les groupes armés, dans le village de Butuhe, à 10 Km de Butembo, à la limite entre le territoire de Lubero et Beni.

C’était en marge de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le recrutement des enfants dans les groupes armés, journée dite « Mains Rouge », et célébrée le 12 février de chaque année.

La première activité a porté sur la sensibilisation de 110 responsables : FARDC, PNC, ANR, enseignants, chefs des confessions religieuses, acteurs de la société civile en présence des représentants des autres sections de la MONUSCO (UNPOL, Sécurité, URBAT).

Ils ont été sensibilisés autour de thèmes-clés comme le plan d’action entre les Nations Unies et le gouvernement Congolais sur la lutte contre le recrutement des enfants dans les forces et groupes armés, les standards de vérification de l’âge des enfants associés aux groupes armés pendant le processus DDR enfants, les six violations graves de droits des enfants pendant les conflits armés et le mécanisme de référencement des enfants sortis de groupes armés.

A l’issue de la rencontre, les forces de sécurité et les acteurs de la société civile se sont engagés à collaborer ensemble pour la prévention et la lutte contre le recrutement des enfants dans les groupes armés.

La seconde activité de sensibilisation a été une sensibilisation de masse à travers un concert, animé par l’artiste Mayaya Santa, qui a connu la participation de plus de 3000 enfants issus de 7 écoles et villages environnants et plus des 500 adultes.

Le message «Stop au recrutement des filles et des garçons une fois pour toute en RDC» a été lancé aux participants par le biais de poèmes, des chansons. Les participants ont été sensibilisés sur la lutte contre le recrutement des enfants dans les groupes armés.

L’activité s’est clôturée par la collecte dite de «Mains Rouge» qui est un signe d’engagement, de lutte contre le recrutement et l’utilisation des enfants dans les groupes armés. Elle consiste, pour les participants, à apposer l’empreinte de leur main, imprégnée de peinture rouge, sur un tissu de couleur blanche pour dire non au recrutement des enfants au sein des groupes armés.