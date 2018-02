La Monusco remet un centre de santé aux autorités du Haut-Katanga

CARINE TOPE Lubumbashi, le 15 Février 2018 – Le chef de bureau de la MONUSCO-Lubumbashi a officiellement remis un centre de santé au quartier Tabac Congo, dans la périphérie de Lubumbashi, aux autorités politiques et sanitaires de la Province du Haut-Katanga. Le centre de santé dénommé Masaidizi a été construit dans le cadre des Projets à Impact Rapide de la MONUSCO. Les travaux ont été exécutés par le bataillon béninois de la MONUSCO, BENBATT, pour un coût de près de 50.000 dollars américains.

Ce centre de santé permettra à la population locale, en particulier aux femmes enceintes, aux mères et aux nouveau-nés, d'avoir facilement accès aux soins de santé. C'est le deuxième centre de santé appartenant à l'État, dans la zone de santé de Kampemba. Cette zone compte environ 500 000 habitants, avec une population majoritairement pauvre.

L’ouvrage remis aux autorités locales compte trois blocs. On y trouve une salle de réception, un bureau de consultation, trois salles d’hospitalisation, des sanitaires, etc. Outre la construction des trois bâtiments, la MONUSCO a également fourni du matériel de santé de base, notamment de la literie, un microscope, un lit d’accouchement, des tensiomètres et du matériel pour la petite chirurgie.

La cérémonie de remise du bâtiment a été présidée par le Vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Kalenga Mambepa, accompagné du ministre provincial de la Santé et des Affaires humanitaires, ainsi que de plusieurs autres autorités municipales.

Le chef de l’exécutif provincial s’est dit personnellement touché par l’action de la Monusco dans son volet social dans la province du Haut Katanga. «Au-delà de son mandat, qui se focalise sur la protection des civils, la Monusco, notre partenaire, s’implique aussi soit pour l’amélioration de la prise en charge sanitaire de la population, soit pour l’amélioration de l’administration de la justice, soit encore pour l’amélioration du système éducatif. Nous savons que nous avons un partenaire fiable, sur qui nous pouvons toujours compter en tout temps. Recevez, monsieur le Chef de Bureau, les remerciements du Gouvernement provincial et de toute la population de la province», a-t-il déclaré.

La population, qui est venue en grand nombre, a remercié la MONUSCO pour ce précieux don.