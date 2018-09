La MONUSCO remet des kits de protection à une trentaine des personnes atteintes d’albinisme

ANDRÉ KITENGE

A Kisangani, la journée internationale de la paix célébrée le 21 de chaque année n’est pas passée inaperçue. Des kits de protection ont été remis ce vendredi à une trentaine des personnes atteintes d’albinisme, membres de l’Association Pour la Protection et le Développement des Personnes Vivant avec Albinisme, APRODEPA, et de l’Organisation pour le Bien Être des Albinos au Congo, OBEAC.

Ces kits sont constitués des parasoleils et des lunettes. Ce don de la Monusco/Kisangani à travers le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme leur a été remis par le chef de Bureau de la Monusco Guirane NDIAYE à l’occasion de la journée internationale de la paix. La cérémonie de remise de ces kits s’est déroulée dans la salle de conférence de la Monusco/Kisangani.

Dans son mot d’introduction, le chef de bureau de la Monusco Kisangani Guirane NDIAYE a indiqué à ses hôtes que c’est un grand plaisir d’être parmi eux en cette journée internationale de la paix. Pour lui, la communauté internationale n’a jamais oublié les minorités. « Quand on parle de paix on parle de sécurité et pour être en paix il faut être à l’abri de l’insécurité » a affirmé Guiranne NDIAYE.

De son côté, Servain NDUMBA MATOMBI, coordonnateur national de l’APRODEPA n’as pas caché sa satisfaction. Il a remercié la Monusco Kisangani à travers le Bureau Conjoint Des Nations Unies aux Droits de l’Homme en cette journée internationale de la paix. Pour lui, c’est un geste d’amour du fait que le chef de bureau de la MONUSCO leur a remis des parasoleils de qualité et des lunettes. « Il demande par la même occasion que des actions pareilles soient vraiment régulières pour permettre à cette communauté minoritaire de se protéger contre les rayons solaires ».