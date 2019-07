La MONUSCO poursuit la sensibilisation au processus DDR en territoire de Kalemie

Kalemie, 25 juillet 2019 – Les Sections - Démobilisation, Désarmement et Réintégration (DDR) et la Protection de l’Enfant du bureau MONUSCO-Kalemie ont effectué, cette semaine, une mission conjointe dans la localité de Amisi à 22 kilomètres au Nord de Kalemie, Axe Nyunzu. La mission avait pour principal objectif de sensibiliser les ex-combattants du groupe Useni sur le programme DDR, ainsi que les questions liées à la protection de l’enfant. Il s’agissait aussi d’identifier les enfants associés aux groupes armés au sein du groupe Useni et dans les secteurs environnants.

Suite à l’entretien que la délégation de la MONUSCO a eu avec le Chef du village, il en ressort que la situation sécuritaire liée à l’activisme des groupes armés est en régression dans la région, même si quelques cas ont été révélés. L’activité a rassemblé au total 86 participants, ex-combattants dont 40 hommes, 36 femmes et 10 enfants associés aux groupes armés. Certains groupes ont en effet manifesté leur volonté de reddition.

L’équipe DDR de la MONUSCO a expliqué les principes et objectifs du processus du DDR et son importance pour le retour à une paix durable. C’était également l’occasion de mener la sensibilisation sur la reddition des armes en s’appuyant sur des exemples d’autres groupes ayant déjà adhéré au processus DDR et qui aspirent aujourd’hui à une cohabitation pacifique entre communautés. L'équipe DDR a précisé aussi le concept de réduction des violences communautaires et le lien avec la promotion du développement socioéconomique. La MONUSCO a présenté aux participants des cas concrets de projets dans la province où les communautés jadis ennemis travaillent ensemble à la réalisation de différents projets, sans distinction ethnique ou religieuse. Ils ont décidé de cultiver le « vivre-ensemble » a indiqué l’un des membres de l’équipe.

La Chargée de la protection de l’enfant (CP) au sein du Bureau de la MONUSCO -Kalemie a, pour sa part, sensibilisé les communautés contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Elle a demandé la contribution de la communauté à la lutte et à la surveillance des violations des droits de l'enfant dans la région.