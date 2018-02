La MONUSCO offre quatre ponts aux populations de Oicha

ALAIN COULIBALY

Beni, le 16 février 2018 – La MONUSCO, à travers sa Section DDRRR et son projet de réduction de la violence communautaire, a remis officiellement à l’Administrateur du Territoire de Beni, vendredi 16 février 2018, quatre ponts construits en commune rurale d’Oicha.

Ces ponts sont jetés sur les rivières Kiwicha, Kekelibo, Kaithavula et Ngilingili, sur l'axe Oicha-Kithevya et Oicha Nzima, en plein centre de la commune rurale d’Oicha, chef-lieu de ce territoire.

Avec leur construction, ces ponts vont largement contribuer à l’amélioration de la situation sécuritaire de la zone avec l’accès rapide à tous ces endroits. Toutes choses qui dissuaderont les bandits et autres groupes armés à s’attaquer aux populations, notamment aux femmes et aux jeunes filles, sachant qu’une réaction rapide des forces de sécurité congolaises et de la MONUSCO sera effectuée.

Ces ponts vont également donner un coup d’accélérateur au développement des activités socio-économiques, avec l’accès facile aux champs, qui est par ailleurs l’activité principale de toute la population d’Oicha.

D’une valeur de 90.850 dollars américains, ce projet DDRRR de réduction de la violence communautaire intitulé «Projet de prise en charge des ex-combattants et jeunes à risque par la construction de quatre ponts en commune rurale de Oicha», a pour ambition spécifique d’accompagner également des ex-combattants dans leur reconversion à la vie civile.

Ils recevront, par exemple, grâce à ce projet, un appui pour leurs activités agricoles. D’ailleurs, 65 d’entre eux, qui ont participé à la construction de ces ponts ont, de ce fait, perçu un salaire avec lequel ils pourront constituer un fonds pour le démarrage d’activités agricoles, commerciales ou d’élevage. Ce travail sera aussi une initiation à ceux qui voudront exercer les métiers du bâtiment et des travaux publics.

Au cours de cette cérémonie de remise d’ouvrage, les autorités congolaises ont remercié la MONUSCO pour ce geste de générosité et sont revenus sur tout le bénéfice que les populations vont tirer de ces dons. Les responsables de la MONUSCO-Beni ont, pour leur part, suggéré aux bénéficiaires d’en prendre soin et d’en faire bon usage.