La Monusco mobilise les autorités pour l’implantation des Comités locaux de protection

FRANCOIS-XAVIER MYBE\KALEMIE

Kalemie, le 15 janvier 2018 – La Section des Affaires civiles de la Monusco a initié à Kalemie, dans la province du Tanganyika, le projet d’implantation des Comités locaux de protection dans les quartiers de la ville. L’insécurité grandissante dans la zone, illustrée par le nombre croissant des cas de cambriolages, motive la Section des Affaires civiles de la Monusco à sensibiliser sur l’installation des Comités locaux de protection dans les quartiers. De nombreuses victimes sont déplorées dans ces attaques parmi les populations civiles. Le projet bénéficie d’un partenariat de la Marie de la ville.

L’Assistante de Liaison communautaire de la Section des Affaires civiles de la Monusco, Josianne Zihalirwa, indique qu’à travers ce projet, la Monusco tente d’appuyer les autorités locales dans le cadre de la protection et du renforcement des capacités de Chefs de quartiers afin qu’ils apprennent à bien protéger les communautés qu’elles gèrent.

La ville de Kalemie compte 14 quartiers qui gèrent 203 avenues. Deux quartiers, Joseph et Kituku, administrent le plus grand nombre d’avenues ; chacun ayant à sa charge, 30 avenues. Les quartiers Katanika, Kifungo et Lubundui gèrent chacun cinq avenues.

Les statistiques établies à la Police nationale congolaise démontrent qu’aucun quartier n’est épargné par les cas de vols à main armée ; des vols qui ont un impact négatif sur la vie des communautés. Les Chefs de quartiers indiquent être souvent abandonnés et parfois exposés au danger dans l’exercice de leur fonction en cas de dénonciation, auprès des autorités, des malfaiteurs qui infiltrent les quartiers. Des préoccupations qui attirent l’attention de la Monusco.

C’est dans ce cadre que la Police des Nations Unies a monté, en partenariat avec la Police nationale congolaise, un Centre de Stratégie opérationnelle de lutte contre l’insécurité à Kalemie : Solika. Depuis son installation en avril 2017, le Solika a mis 15.300 litres de carburants et 12.000 kg de vivres à la disposition de la Police nationale congolaise, afin d’organiser des patrouilles mixtes diurnes et nocturnes pour sécuriser la zone.

Dans l’ensemble des cas de cambriolages déplorés, les victimes montrent du doigt les hommes en uniforme armés non identifiés et les civils en cagoules opérant en groupe, munis de machettes et d’autres armes blanches qui, en cas d’attaque, vident les biens de maisons, blessent les occupants et violent parfois des femmes.

Le Maire de la ville soutient fermement le projet d’installation des Comités locaux de protection dans les quartiers. Alvard Lubuli appelle pour cela tous les acteurs impliqués dans le projet à miser sur l’ordre afin d’éviter des dérapages.

De tous les cas identifiés, la Police nationale congolaise poursuit des interpellations. Elle affirme poursuivre le transfert des dossiers, les uns au Parquet de Grande Instance et les autres à l’Auditorat militaire garnison de Kalemie.

Enfin, la Monusco, à travers la Section des Affaires civiles, entend renforcer les activités de protection de la population civile par l’installation avec l’appui de Chefs de quartiers d’un quatrième Comité local de protection au Quartier résidentiel Dav. L’objectif étant celui de redynamiser les trois premiers CLP existants, voici deux ans, à la Cité, à Kisebwe et au village de Tabacongo, situé à 17 km au Nord de Kalemie, dans une action à la fois coordonnée et concertée avec les autorités pour lutter efficacement contre l’insécurité qui prévaut dans la zone.