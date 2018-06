La MONUSCO lance un projet d'appui aux ex-combattants et vulnérables de Masisi

PAR MARC MARO FIMBO

Vendredi, 1er juin 2018 – La MONUSCO vient de lancer officiellement un projet d'appui aux ex-combattants, jeunes à risques et femmes vulnérables, piloté par sa section. Ce projet entre dans le cadre de son programme de la Réduction des Violences Communautaires.

La cérémonie s’est déroulée vendredi 1 juin dans la localité de Katale, située à plus de 70 kilomètres à l’Ouest de la ville de Goma, en présence du représentant du ministre provincial de l'agriculture pêche et élevage, les agents de la section DDRRR de la MONUSCO, les autorités administratives territoriales ainsi que les bénéficiaires.

Le projet qui vient d’être lancé regorge plusieurs activités, notamment la culture de pomme de terre et élevage de caprins, formation sur l’éducation à la citoyenneté et le leadership responsable, la résolution pacifique des conflits, la gestion d’une activité génératrice de revenu ainsi que les activités culturelles.

L’administrateur assistant du territoire de Masisi Bertin Lukonge, a estimé ce projet satisfaisant. « Ces autorités et les autres partenaires, notamment la MONUSCO, ne cessent de ménager des efforts pour que nous puissions recouvrer la paix. Et pour ça, ce projet ne peut que m'enchanter », a-t-il affirmé.

Pour sa part, le représentant du chef de bureau de la MONUSCO de Goma a insisté sur les impacts de ce projet en faveur des jeunes qui sont encore dans la brousse : « Je voudrais réitérer le même message en interpellant la communauté, la population de Katale, Kaniro et en territoire de Masisi que le moment est venu pour que ces jeunes qui continuent à errer dans la brousse, de bien se décider de quitter pour qu’ils puissent maintenant organiser leurs vies à travers ce projet de CVR parce que là on crée l’emploi, et on apprend à ces jeunes comment se prendre en charge eux-mêmes ».

Ce projet, dont la durée est de 9 mois, sera exécuté par une organisation locale, Action Humanitaire pour la Consolidation de la Paix et le Développement (AHCOPD), dans les localités de Katale et Kaniro en territoire de Masisi. Le conseiller du ministre d’agriculture pêche et élevage, lui reste optimiste pour la réussite de ce projet.

Elie Kakule : « Nous sommes optimistes avec ce projet ici parce que au moins le partenaire d’exécution a été cible à partir même de ses capacités, et la Monusco est en train de disponibiliser le financement en temps à travers sa section DDRRR. Il y a le gouvernement à travers le comité CVR, donc le comité de suivi et les autorités locales qui se déploient chaque jour pour suivre leurs activités »