La MONUSCO et les Jeunes de Kalemie échangent sur la problématique Homme-Femme

MARCELLINE COMLAN

Kalemie, le 17 mai 2018 – La Section de l’Information publique de la MONUSCO, à Kalemie, en partenariat avec le Conseil de la Jeunesse du Tanganyika, poursuit son programme mensuel de sensibilisation à la non-violence en période électorale.

Jeudi dernier, au quartier général de la MONUSCO-Kalemie, 103 jeunes leaders d’associations et mouvements de jeunes, dont 56 femmes (majoritaires), ont pris part à une rencontre portant sur le thème : « Jeunesse et Genre ».

La séance, animée par le Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme, avait pour but d’approfondir avec les participants les questions liées à la parité homme – femme, en lien avec les droits de l’homme dans la lutte contre la violence, et de promouvoir une sensibilité au genre dans les initiatives et actions des jeunes, principalement à l’approche des échéances électorales.

Pour permettre à l’auditoire de comprendre le contexte, l’exposé liminaire a porté sur un certain nombre de définitions de concepts et notions sur le genre, la violence et les différents types de violences reconnues par la loi en RDC, les relations sociales, la notion et formes de discrimination à l’égard de fille et la jeune fille, les violences sexuelles basées sur le genre, les us et coutumes (mariages précoces dans le Tanganyika), les préjugés et clichés comme frein à la promotion de la femme notamment au plan décisionnel et politique etc.

Des sujets ont été proposés en travaux de groupes qui, à l’issue de la réflexion, ont permis aux jeunes de faire diverses recommandations pour la prise en compte de l’approche genre et la lutte contre la violence à l’égard de la femme. Les jeunes ont préconisé entre autres que les lois dans le domaine soient vulgarisées par le biais des séances de sensibilisation et ateliers ; la scolarisation/éducation des filles, la promotion des modèles de femmes ayant réussi, la participation de la jeunesse (garçons et filles) dans les sphères de décision au plan politique, économique et social.

Au titre du bureau de la MONUSCO-Kalemie, le représentant de la section des Affaires politiques s’adressant à l’auditoire, a mis l’accent sur l’importance de la parité homme-femme pour la MONUSCO et rappelé l’appréciable contribution de la jeunesse au règlement du conflit intercommunautaire survenu récemment dans la province du Tanganyika, pour souligner le rôle essentiel de la jeunesse dans la transformation de la société. La Section DDR et plusieurs Casques bleus du BENBATT ont pris part à la rencontre.

Les médias locaux ont assuré la couverture de l’activité qui a un franc succès auprès des jeunes, satisfaits du contenu des échanges.