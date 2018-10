La MONUSCO donne un centre équipé de réinsertion pour les jeunes au Kasaï

MONUSCO CHILD PROTECTION Tshikapa, le 8 octobre 2018 – La MONUSCO à inaugurer le 02 Octobre à Tshikapa, dans la province du Kasaï un centre de réinsertion des jeunes séparés des milices et groupes armés.

D’un coût de 15 000 US$ le projet financé par la MONUSCO avec une contribution de la communauté locale estimée à 3 054 USD va donner aux enfants touchés par les conflits armés ainsi qu’aux autres enfants vulnérables de la communauté, la possibilité de réaliser tout leur potentiel en mettant à leur disposition un espace de jeu sécurisé, un soutien psychosocial, une éducation à la paix et une formation professionnelle.

Inauguré sous la présidence du Ministre provincial des Affaires sociales représentant le gouverneur du Kasaï, ce projet qui est un centre de formation professionnelle équipé a été exécuté par l'ONG locale « Œuvres de DON BOSCO » à Tshikapa et va pouvoir accueillir environ 500 enfants, dont 200 filles touchés par le conflit.

La cérémonie comprenait des discours du chef par intérim du sous-bureau de Tshikapa, du directeur des "Œuvres de Don BOSCO", du ministre provincial chargé des Affaires sociales, représentant le gouverneur du Kasaï et représentant des enfants.

La réhabilitation et l’extension de la salle informatique et du centre mécanique qui serviront à autonomiser les enfants vulnérables de Tshikapa et de toute la province du Kasaï a impressionné les participants à cette inauguration. En outre, le projet a permis de financer l'achat de jeux et de matériel de formation professionnelle notamment des machines à coudre et des outils de mécanique.