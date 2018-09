La MONUSCO demande aux autorités du Kasaï de mettre l’accent sur la coexistence pacifique des communautés

LAURENT SAM OUSSOU

Kamako, 15 septembre 2018 – Suite à des rapports persistants sur des tensions interethniques, des meurtres, des charniers, des viols, des incendies volontaires dans les habitations des déplacés ; le harcèlement des civils par des militaires et policiers ; la MONUSCO a effectué, du 6 au 10 Sept., une mission d'évaluation conjointe à Kamako.

L’objectif de cette mission dans cette cité frontière avec l’Angola dans la province du Kasaï était donc d’évaluer la situation sécuritaire et la situation humanitaire afin de mieux informer les actions de protection des civils ; de promouvoir la cohabitation pacifique entre groupes ethniques et de prévenir la violence.

L'équipe avec à sa tête le Chef du Bureau a.i., Essoh Essis a eu plusieurs réunions avec l'administrateur du territoire, le maire de Kamonia, le commandant de la PNC, le commandant des FARDC, les chefs coutumiers, les organisations de la société civile et les membres du comité local de protection ainsi qu’avec le Gouverneur de la province du Kasaï.

À la suite de ces réunions, l'administrateur du territoire de Kamonia a demandé à la MONUSCO de fournir des informations détaillées sur tous les rapports émanant de Kamonia et de soutenir les enquêtes nécessaires. Les FARDC et la PNC ont quant à eux promis de vérifier les informations qui leur sont fournies et de prendre les mesures nécessaires en cas de harcèlement des FARDC et de la PNC, ainsi que dans les cas de détentions illégales.

Par ailleurs, l’équipe de la MONUSCO a assisté à la réunion de partage d'informations sur la sécurité et la situation humanitaire au centre de Kamako, où 02 femmes ont analysé et abordé les problèmes de protection, de sécurité et humanitaires dans cette zone devant environ17 participants représentants diverses associations et ONG de la société civile de Kamako.

Pour encourager les autorités à se concentrer sur la cohésion sociale entre les communautés, qui reste un défi pour la cohabitation pacifique entre les groupes ethniques, la MONUSCO a mis en place de concert avec les autorités du Kasaï, une Commission consultative du règlement des conflits coutumiers (CCRCC) et un cadre de consultation permanent bimensuel a été établi avec le Gouverneur de la province du Kasaï afin de traiter de la sécurité générale, des droits de l'homme et de la situation politique dans la province du Kasaï.