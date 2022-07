La MONUSCO annonce la mort d’un casque bleu et de deux membres de la Police des Nations Unies

Kinshasa, 26 juillet 2022 : Un casque bleu et deux membres de la Police des Nations Unies ont été tués ce mardi à Butembo, dans le Nord-Kivu, au cours d’une attaque de la base de la MONUSCO dans cette ville. Un autre a été grièvement blessé.

Des assaillants ont violemment arraché des armes à des éléments de la Police nationale congolaise et tiré à bout portant sur nos forces de maintien de la paix.

La MONUSCO s’incline devant la mémoire de ces vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur et souhaite un bon et prompt rétablissement au casque bleu blessé. Elle condamne fermement cette attaque que rien ne justifie.

Elle rappelle que ses bases et installations sont inviolables en vertu de l'Accord sur le statut des Forces entre les Nations Unies et le Gouvernement de la République démocratique du Congo (SOFA), ainsi que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. La Mission rappelle à cet égard que les attaques contre son personnel, ses installations et opérations constituent des crimes de guerres susceptibles de procédures devant les juridictions internationales.

Plusieurs informations faisant état de victimes parmi les assaillants circulent. Tout en rappelant que la Mission a fait l'objet de retenue dans la gestion des assaillants et des assauts violents dont ses bases et personnel faisaient l'objet, la MONUSCO s'engage à coopérer avec les autorités compétentes dans toute enquête que celles-ci voudront bien diligenter pour établir les faits.

Il convient de saluer le professionnalisme et la maîtrise des soldats de la paix qui ont, à chacune de leurs interventions, évité des bains de sang.

La MONUSCO remercie les autorités, acteurs politiques et de la société civile pour leur soutien aux côtés de la MONUSCO en ces moments difficiles et réitére son message de calme et de paix aux manifestants.