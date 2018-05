La MONUSCO aménage un passage au niveau du pont cassé de Kawizi

BILAMEKASO TCHAGBELE

Uvira, le 29 mai 2018 – Le contingent chinois de la MONUSCO a débuté lundi dernier les travaux d’aménagement du pont Kawizi. Il s’agit de créer déviation temporaire sur le cours d’eau en vue de faciliter le trafic sur ce tronçon vital de la route nationale RN5.

Ces travaux consistent en :

la pose d’une batterie de 4 buses métalliques de diamètre 1,5m et de largeur 5m ;

l’aménagement de remblai d’accès à l’ouvrage et de remblai de raccordement à la RN5 en latérite ;

la protection de l’ouvrage contre l’érosion.

Les travaux, censés durer 3 jours, ont cependant été interrompus suite à un accident de circulation. Un gros camion surchargé, s’est renversé après avoir mal amorcé les buses posées pour la déviation.

La compagnie de génie civil du contingent chinois et les ingénieurs de la MONUSCO, qui effectuent les travaux, s’acharnaient mardi pour dégager le camion accidenté, pendant que la circulation se poursuivait sur le passage reliant Uvira au chef-lieu de la province du sud Kivu.

Pour rappel, dans la nuit du 28 avril dernier, le pont Kawizi a été totalement détruit par une crue et s'est effondré. La route avait été totalement coupée et la circulation devenue très difficile entre Bukavu et Uvira. Des passages de fortune avaient alors été aménagés par les usagers à certains endroits de la rivière, avec des risques énormes.

Ce fut donc un soulagement pour les usagers de la route nationale numéro cinq de voir la MONUSCO lancer les travaux de réaménagement.

La population prend son mal en patience le temps de la pose des buses métalliques qui permettront une circulation plus sécurisée sur ce pont.