La Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo: Mise à jour de la situation épidémiologique, 17 September 2018

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA MVE EN RDC

a. Dixième épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) notifiée par le Ministère national de la santé le 1er août 2018

b. Communication du Ministère de la santé sur l’épidémie conformément au règlement sanitaire international

c. Elaboration d’un plan de riposte national à l’épidémie 48H après la notification de l’épidémie

d. Mise en place de structures de coordination de la riposte tant au niveau central qu’au niveau du terrain (Comité national de coordination, Task Force, Incident Management System entre autres)

e. Mobilisation de partenaires techniques, financiers et opérationnels en vue d’une riposte rapide et effective visant à contenir l’épidémie

f. Mise en œuvre d’interventions de santé publique classique et innovantes telles que la vaccination réactive et l’utilisation de thérapies à visée compassionnelle

g. Missions sur le terrain des autorités nationales, directeurs et représentants des agences du système des nations unies, des institutions bilatérales et multilatérales, des ONG internationales etc.