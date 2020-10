La Lutte Contre l’Insécurité Alimentaire dans le Congo

Grâce à la distribution alimentaire, ACTED a aidé de nombreux réfugiés vulnérables et des communautés d'accueil vivant dans les provinces du Bas-Uele et du Nord Ubang dans le Congo (RDC).

Depuis la crise politique de 2013, les Centrafricains ont cherché refuge dans les pays voisins, notamment en RDC. En raison de l'afflux massif de réfugiés et de la fréquence des catastrophes naturelles (telles que les inondations ou vagues de chaleur), les communautés qui accueillent ces réfugiés sont confrontées à des ressources de plus en plus limitées, ce qui met en péril leur économie locale.

Dans deux des territoires voisins, Bondo et Ango, le dernier groupe de réfugiés arrivé en Mai 2017 a non seulement aggravé la densité de population dans une zone déjà difficile d'accès, mais a également augmenté l'insécurité alimentaire des réfugiés et de leurs communautés d'accueil.

Depuis Août 2019, ACTED a mis en place un programme de sécurité alimentaire dans le but d'aider les personnes les plus vulnérables de la région.

Distribution de nourriture pour les réfugiés et les familles d'accueil

ACTED a fourni une aide alimentaire au groupe Angbunga sur le territoire d’Ango. Cette population est particulièrement difficile d’accès, car la zone est enclavée et des groupes armés sont stationnés le long des routes, ce qui a un impact négatif sur le secteur agricole et les autres sources de revenus des familles qui y vivent.

Mère Lea, représentante des femmes réfugiées centrafricaines à Zapay, déclare: » Nos familles peuvent maintenant manger trois fois par jour grâce à cette assistance. »

L’objectif d’ACTED était de distribuer de la nourriture à ces communautés dans un contexte de paix, de sécurité et de coopération. Pour cela, ACTED a créé un taskforce qui recueille les réactions des populations, s’assurant que les distributions sont menées de manière transparente et efficace. Les autorités locales (telles que les représentants des réfugiés, les chefs de communautés…) jouent un rôle important dans la planification et le suivi des distributions, en contribuant leur soutien à la diffusion de l’information comme moyen de protéger les personnes contre le Covid-19, en traitant les plaintes et en s’assurant que les distributions sont accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques.

Pour soutenir la résilience de ces communautés, ACTED cherche à accompagner les distributions de nourriture par des activités génératrices de revenus, contribuant ainsi à réduire la dépendance à l’aide externe sur le long terme.