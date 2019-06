La Coopération luxembourgeoise octroye une aide supplémentaire de 500.000 euros pour faire face à la crise Ebola

Suite à l'appel d'urgence concernant la recrudescence de l'épidémie d'Ebola à l'Assemblée mondiale de la Santé à Genève, la Coopération luxembourgeoise renforcera son soutien à la lutte contre Ebola.

Au vu des défis persistants en Afrique de l'Ouest, la ministre Paulette Lenert a décidé d'octroyer une contribution supplémentaire de 500.000 euros, qui vient s'ajouter au soutien régulier à hauteur de 500.000 euros par an de la Coopération luxembourgeoise au Programme des urgences sanitaires de l'OMS. Cette aide additionnelle s'inscrit dans l'engagement de longue date du Luxembourg pour la santé mondiale et pour la réalisation de l'Objectif de développement durable 3 sur la santé et le bien-être.

Avec cette contribution supplémentaire la Coopération luxembourgeoise réitère en outre son engagement pour une couverture sanitaire universelle, avec un accent particulier sur les jeunes femmes et les populations vulnérables. Cet objectif-phare regroupe tous les piliers de l'OMS et est étroitement lié aux urgences sanitaires. La lutte contre les urgences sanitaires (incluant la prévention et la préparation aux urgences), en particulier dans le contexte de la crise Ebola, qui touche actuellement principalement la République démocratique du Congo, est un élément-clé du renforcement des systèmes de santé dans des pays fragiles.

Communiqué par le ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire