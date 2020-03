La Communaute Humanitaire en Republique Democratique du Congo se mobilise en reponse a la pandemie de COVID-19

Kinshasa, 21 mars 2020 – La pandémie mondiale de Covid-19 touche désormais la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, la communauté humanitaire s’organise pour continuer à répondre aux besoins des populations les plus vulnérables et se tient prête, dans la mesure de ses moyens, à soutenir les efforts du Gouvernement dans la prévention et la réponse à cette nouvelle épreuve.

Le risque d’expansion de Covid-19 en République démocratique du Congo pourrait accroître les besoins humanitaires et affecter les opérations en cours, mais surtout fragiliser davantage la vie de millions de Congolais déjà particulièrement affaiblis. « Dans un contexte sanitaire fragile, il est vital que nous agissions, individuellement et collectivement, en conformité avec les mesures décidées par le gouvernement congolais et l’Organisation Mondiale de la Santé », a déclaré à Kinshasa le Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo,

David McLachlan-Karr. « Les efforts que nous faisons aujourd’hui en matière de prévention et de réduction des risques doivent être maintenus sur tout le territoire national afin de contribuer à éviter au pays une crise sanitaire majeure ».

Malgré cette nouvelle crise, le Coordonnateur humanitaire estime qu’il est crucial de continuer les opérations essentielles de la réponse humanitaire. Il a également rappelé l’importance de maintenir les couloirs humanitaires pour faciliter l’arrivée de matériel médical, des biens et équipements humanitaires, ainsi que du personnel pour continuer et renforcer les efforts de prévention et de réponse.

La République démocratique du Congo connait depuis des années des crises humanitaires successives parmi les plus complexes au monde. Le Plan de réponse humanitaire 2020 a pour ambition d’apporter une assistance à 8,1 millions de personnes en très grande vulnérabilité.

Contact: Yvon Edoumou, OCHA, +243819889148 / edoumou@un.org