La Communauté Lendu s’engage à œuvrer pour la Paix dans le Territoire de Djugu en Ituri

JEAN-TOBIE OKALA

Bunia, le 18 octobre 2019 – Sous les auspices du Gouvernement provincial et avec l’appui de la Monusco, des leaders de L'Association Culturelle LORI regroupant les membres de la Communauté Lendu s'engagent à œuvrer pour la Paix dans le Territoire de Djugu. Pour ce faire, ils ont signé un Acte d'Engagement aux termes duquel ils décident de collaborer désormais avec l’Etat congolais. C’était ce vendredi 18 octobre 2019 à Rethy à 145 Kilomètre au Nord de Bunia.

Parmi les signataires de ce document, figurent les chefs de Secteurs des Walendu Pitsi, Djatsi et Tatsi, les chefs de Groupements BBALE, des députés nationaux originaires de Djugu, mais aussi des notables, l’élite intellectuelle, des leaders d'opinions et même des membres de la Fédérations des Entreprises du Congo, FEC/Section locale. Tous ces leaders communautaires « s'engagent à faire échec à tout individu qui chercherait à déstabiliser les pouvoirs légalement établis au niveau provincial et national », peut-on lire dans ce document de deux pages. Ils encouragent également tous les peuples BBALE (appellation officielle de la Communauté Lendu) à « se désolidariser des ennemis de la Paix qui endeuillent le territoire de Djugu ».

Enfin, les signataires dudit Acte d’Engagement acceptent de collaborer étroitement avec l’Etat congolais à travers ses différents services compétents pour pacifier ce Territoire, conformément à une promesse faite lors d’une réunion d’échanges avec les services de sécurité le 26 septembre à Bunia en vue de restaurer la confiance et la collaboration entre les deux parties.

Car à la suite des atrocités enregistrées dans le Territoire de Djugu (décembre 2017- juin 2018), les relations entre les Forces de sécurité et cette Communauté s’étaient considérablement dégradées. La cérémonie de ce jour, facilitée par la Monusco à travers sa Section des Affaires civiles Bunia, est sinon un « pas de géant », du moins un pas de plus dans la redynamisation de cette confiance entamée entre les deux parties et donc dans la pacification du Territoire de Djugu en particulier et de la Province de l’Ituri en général. Comme pour montrer leur bonne foi, les signataires préviennent les éventuels contrevenants à cet Acte d’Engagement qu’ils feraient face à la rigueur de la loi. Dont Acte.

Rappelons que c’est hier jeudi 17 octobre, qu’une délégation de membres de la Communauté Lendu a lancé à Kpandroma (à 115 km au nord de Bunia) une campagne de sensibilisation a la paix prévue pour se tenir durant 15 jours et visiter toutes les entités lendu. Cette activité qui constitue une avancée majeure dans la recherche de la Paix en Ituri permettra ainsi à la Communauté Lendu de réitérer ainsi son engagement en faveur de la paix et de la stabilité à Djugu.